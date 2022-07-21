نکات مهم درباره گرمازدگی

به گزارش خبرگزاری مهر، با گرم‌تر شدن هوا در نقاط مختلف کشور و احتمال رخ دادن گرما زدگی برای تمام اقشار جامعه، اشاره به نکاتی درمورد این اتفاق مورد نیاز است.

عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید گرمازدگی

شرایط زمینه‌ای و مصرف داروها، فاکتورهای مرتبط با محیط مانند وجود یا نبود سایبان، وجود باد در منطقه و میزان رطوبت هوا، میزان فعالیت فیزیکی، سن، پوشش و لباس، سطح هوشیاری قبل آسیب، دما و رطوبت بالا از عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید گرمازدگی است.

علائم گرمازدگی

از علائم گرمازدگی می‌توان به اختلال ضربان قلب، افت فشار خون در مراحل پیشرفته، مصدوم دچار توهم، هذیان گویی و تغییر سطح هوشیاری می‌شود، حالت تهوع یا استفراغ، تشنج، دمای بدن بالاتر از ۴۰ درجه سانتی گراد، سرگیجه، سردرد، پوست خشک گرم و قرمز گلگون واختلال در بینایی اشاره کرد.

نکات پیشگیرانه برای گرمازدگی

برای جلوگیری از گرمازدگی نکات پیشگیرانه ای از جمله عدم خروج از منزل ترجیحاً بین ساعت‌های ۱۱ تا ۱۵، دوش گرفتن مرتب با آب سرد، نوشیدن خاکشیر خنک یا شربت آب لیمو، نماندن حتی الامکان زیر تابش مستقیم آفتاب، استفاده از از کلاه نقاب دار یا چتر زیر نور آفتاب، همراه داشتن بطری آب، نوشیدن مقدار زیادی آب خنک، استفاده از کرم‌های ضدآفتاب، خنک کردن مرتب پوستتان با آب خنک، عدم افراط در ورزش، نخوردن غذای چرب و سنگین، پوشیدن لباس گشاد و رنگ روشن، نپوشیدن لباس زیاد و تنگ و استفاده از عینک آفتابی مناسب را می‌توان اشاره کرد.

کمک‌های اولیه

وقتی فرد در اثر قرار گرفتن در معرض گرما، مقادیر زیادی آب و نمک را از طریق تعریق شدید از دست دهد، دچار خستگی گرمایی شده است.

برای خنک کردن بدن مصدوم از اسپری آب یا مرطوب کردن پوست با اسفنج مرطوب و بادزدن استفاده کنید.

به مصدوم کمک کنید زیر سایه یا مکانی خنک‌تر برود. اگر مصدوم قادر بود به او مایعات خنک به ویژه آب بنوشانید. بهتر است فرد دراز بکشد و پاهایش را بالا بگیرید.

استفاده از مایعات رقیق و نمک دار کمک کننده است. به فرد مایعات زیاد بدهید. از آسپرین استفاده نکنید.

علائم حیاتی، سطح هوشیاری و وضعیت تنفسی مصدوم را مرتب بررسی کنید. اگر علائم حیاتی مصدوم بدتر شد، با اورژانس تماس بگیرید.

آسیب‌های ناشی از گرما

خستگی مفرط، بالا رفتن حرارت بدن و گرفتگی عضلات از آسیب‌های ناشی از گرما است.

بهترین راه‌ها برای خنک کردن

پاشیدن آب سرد با اسپری و بعد باد زدن او، استفاده از بسته‌های یخ روی کشاله ران و زیربغل، کمک گرفتن از حمام خنک یا دوش خنک برای مصدوم، استفاده از پنکه یا کولر (اگر بدن مصدوم خیس بود، ابتدا بدن وی را خشک کنید) و استفاده از ملحفه سرد و مرطوب برای خنک کردن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بعد از خنک شدن مصدوم

جلوی لرز بیمار را بگیرید، چون موجب افزایش درجه حرارت بدن می‌شود. در صورت بروز لرز، بلافاصله عامل خنک کننده را حذف کنید. علائم حیاتی مصدوم را مرتب بررسی و ثبت کنید. اگر دمای بدن فرد دوباره افزایش داشت فرآیند خنک کردن را تکرار کنید. مصدوم را به سرعت به مراکز درمانی منتقل کنید.