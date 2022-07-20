هیئات مذهبی کرسی های اهل بیتی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه چهارشنبه در همایش شبکه هیئت و تشکل‌های مذهبی مازندران با اظهار اینکه همچنان جهالت و نادانی در جهان می تازد، افزود: علاوه براین شراره‌های فتنه وجنگ در بین بشریت باقی مانده است.

وی اظهار داشت: اگر اهل بیت در مسند تعلیم و تربیت بودند اثری از جهالت و گمراهی نبود اما متأسفانه فرصت‌های حاکمیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که میراث اهل بیت بود از آنان سلب شد.

وی با تاکید بر اینکه باید رفع مظالم داشته باشیم، گفت: فرصت تعلیم و تربیت را باید به اهل بیت برگردانیم و دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، ارشاد و نهادهای فرهنگی از تعلیمات اهل بیت و ارزش‌های اسلامی موج زند.

آیت الله لائینی با اظهار اینکه هیئات مذهبی باید در کنار شور حسینی به شعور حسینی توجه کنند، گفت: در آئین‌های عزاداری باید از معرفت سخن گفته شود و مطالب ناب توحیدی بیان شود.

امام جمعه ساری مداحی‌های نادرست، دارای غلو و شرک آمیز نوعی تحریف دانست و گفت: مداحی‌های باید دارای نظم و انضباط پیدا کند و از مسائل اغراق آمیز و نادرست جلوگیری شود تا بهانه‌ای به دست وهابیت و دیگران داده نشود.

وی با تاکید بر اینکه هیئات عزاداری باید به کرسی‌های اهل بیتی تبدیل شود، گفت: باید حق اهل بیت را به آنان برگردانیم.

امیدآفرینی رویکرد هیئات مذهبی است

حجت الاسلام شریف تبار مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران نیز در این مراسم با بیان اینکه هیئت مذهبی یکی از کانون‌های افزایش معنویت در جامعه است، افزود: در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تاکید شده که به کانون‌های افزایش هیئت و جلسه عزاداری حسینی توجه شود.

وی با بیان اینکه قرائت هیئت، قرائت ضرورت و کیفیت معنویت است، گفت: هیئت پایگاه تعظیم شعائر الهی است و همه در این مسیر خالصانه قدم برداریم و رویکرد عملیاتی هیئات با تاسی از فرامین مقام معظم رهبری، جهاد امید آفرینی خواهد بود.