به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز چهارشنبه خود که به ریاست آیتالله آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه، دبیر و اعضای مجمع برگزار شد و وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون سازمان برنامه و بودجه، معاون بانک مرکزی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز حضور داشتند، به بحث و بررسی درباره ادامه سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه پرداخت.
این جلسه به بحث و بررسی در خصوص موارد دیگری از سیاستهای اصلاح ساختار، ساز و کار و فرایند بودجه کل کشور اختصاص یافت و مواد دیگری از تصویب اعضاء گذشت.
اعضای مجمع موضوع «واقعی کردن منابع، مدیریت مصارف و اجتناب از کسری بودجه و ناترازی عملیاتی دولت» را پس از بحث و بررسی تصویب و همچنین مقرر کردند: «احصاء و شفاف سازی داراییها و بدهیها و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مدیریت بدهیها» در برنامه هفتم توسعه انجام پذیرد.
در این جلسه اعضای مجمع تصمیم گرفتند که «طرح های تملک دارایی سرمایهای (عمرانی) نیمه تمام با استفاده از روشهای مختلف از جمله: اتمام و تکمیل طرحها، واگذاری آنها و مشارکت در احداث و بهره برداری از آنها در دو سال ابتدای برنامه هفتم تعیین تکلیف شوند.
ادامه بررسیهای مربوط به اصلاح ساختار و فرایند بودجه در برنامه هفتم توسعه در جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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