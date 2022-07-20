به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رحمانی عصر چهارشنبه در نشست خبری جشنواره ملی کتاب سال «سبک زندگی» اظهار کرد: در حقیقت باید مفهوم سبک زندگی را یک مفهوم کاملاً کاربردی و مطابق با واقعیات و حوزه عمل بدانیم. همچنین باید گفت که سبک زندگی یک مقوله کاملاً عمل گرایانه است و باید با یک نگاه کاملاً عملگرا به این واژه توجه کرد و آن را نمودی از رفتارها و نه صرفاً گفتار و اندیشه دانست.
دبیر چهارمین دوره جشنواره ملی کتاب سال سبک زندگی بیان کرد: در حقیقت باید مفهوم سبک زندگی را یک مفهوم کاملاً کاربردی و مطابق با واقعیات و حوزه عمل بدانیم. همچنین باید گفت که سبک زندگی یک مقوله کاملاً عمل گرایانه است و باید با یک نگاه کاملاً عملگرا به این واژه توجه کرد و آن را نمودی از رفتارها و نه صرفاً گفتار و اندیشه دانست.
وی افزود: از اینرو این واژه با این جایگاه مهم و ضروری که در حوزه اجتماع پیدا کرده، از ناحیه سیاستگذاران هم مورد حمایت قرار گرفته است. کما اینکه سیاستمدارن در عرصه حکمرانی نمیتوانند از سبک زندگی چشم پوشی کنند که اگر غفلت کنند قطعاً تغییری در حوزه برنامهریزیها و مدیریتها رخ خواهد داد.
حجت الاسلام رحمانی گفت: در واقع اگر هر سیاستمداری به هر دلیلی از این عرصه غفلت کند باید در تدابیر خود و مدیریتی که دارد تغییراتی را ایجاد کند. امروز سبک زندگی و سنجش آن، سنجش پیشرانهای تحول و تغییر قلمداد میشود و به همین جهت این عرصه به لحاظ ابعاد مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است.
دبیر چهارمین دوره جشنواره ملی کتاب سال سبک زندگی اظهار کرد: ما در این میان به عنوان افرادی که این رسالت را بر دوش داریم، احساس میکنیم که باید در حوزه سبک زندگی فعالیت کنیم و به همین منظور بر آن شدهایم که به معرفی یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگی در حوزه انتقال مفاهیم مرتبط با سبک زندگی بپردازیم و آن را در قالب برپایی جشنواره کتاب برگزار کنیم. امسال پس از سه دوره برگزاری امیدواریم که با لطف الهی و ظرفیتی که وجود دارد چهارمین مرحله را در بهمنماه سال جاری در شهر مشهد برگزار کنیم.
وی با اشاره به اهداف این جشنواره تصریح کرد: اهداف این جشنواره را میتوان شناسایی آثار فاخر مرتبط با عرصه سبک زندگی و معرفی آنها به مخاطبان فرهیخته، ایجاد شبکه تعاملی میان فعالان عرصه سبک زندگی و شناسایی استعدادهای بالفعلی که در عرصه سبک زندگی در حال فعالیت هستند عنوان کرد.
حجتالاسلام علی رحمانی گفت: در سه دورهای که این جشنواره برگزار شد ظرفیتهای موجود در سبک زندگی را در قالب معرفی کتابهایی که در این رابطه نگارش شده بررسی کردیم و امیدواریم امسال که چهارمین دوره از این جشنواره را برگزار میکنیم بتوانیم یک گام جلوتر برویم.
دبیر چهارمین دوره جشنواره ملی کتاب سال سبک زندگی با اشاره به جایگاه این جشنواره و اهمیت برگزاری چنین جشنوارههایی افزود: واژه سبک زندگی یکی از پرکاربردترین واژههایی است که در سالهای اخیر در گفتوگوهای علمی، رسانهای و سیاسی کشور مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در یک دهه اخیر نیز سبک زندگی یکی از کلیدواژههای کاربردی در بیانات مقام معظم رهبری است.
وی تصریح کرد: ایشان به منظور اهمیت و تأثیر این واژه بر مدیریت فرهنگی، سیاسی و علمی جامعه از این کلیدواژه در بیانیه گام دوم انقلاب استفاده کردهاند تا افق ۴۰ ساله آینده را بر اساس برخی از این محورهای پایه مورد تأکید و اهمیت قرار دهند.
رحمانی بیان کرد: این اصطلاح در میان رشتهها، گروههای دانشی و تخصصهای مختلف در نگاه عامه، میان خبرنگاران و عموم مردم برای بُعد جالب و جذاب زندگی مورد استفاد قرار میگیرد و آخرین نمودارهایی که ارائه شده نشان میدهد که در سالهای اخیر از طریق موتورهای جستوجو این اصطلاح در کشور ما به فراوانی جستجو شده است.
دبیر چهارمین دوره جشنواره ملی کتاب سال سبک زندگی اظهار کرد: این امور حاکی از آن است که ذهنیت عامه مردم و متخصصان متوجه مفهومی به نام سبک زندگی شده است. امروز در حوزه بهداشت و درمان نیز در خصوص سبک زندگی سالم و ناسالم سخن به میان میآید و یا اینکه روانشناسان برای تعریف سبک زندگی به تصویری که انسان از خویشتن، خود ایده آل و جهان پیرامونی دارد اشاره میکنند. این تصویر زمینهساز و تنظیم کننده ارتباطات انسان با دنیای پیرامون است که از آن برای تبیین مفهوم سبک زندگی بهره میبرد.
وی افزود: از طرفی نیز جامعه شناسان در تحلیل هویت اجتماعی در سالهای دور با تکیه بر مفهوم طبقه اجتماعی به منظور تحلیل هویت و طبقه، بر روی فعالیتهای تولیدی جایگاه مولد متمرکز میشدند، اما در سالهای نه چندان دور به دلیل رشد مصرف و مصرفگرایی بر روی واژه سبک زندگی تمرکز کردهاند.
رحمانی گفت: در واقع همه اینها مقدمهای برای ترویج ادبیات مربوط به سبک زندگی است و به طبع آن نیز گفتمانسازی و ایجاد یک جریان پایدار حول محور سبک زندگی است. البته برای دستیابی به این اهداف به حضور فعال اصحاب رسانه نیازمندیم، چراکه اصحاب رسانه را چشم رصدگر فعالیتهای فرهنگی کشور میدانیم که میتوانند با توجه و تمرکز بر پدیدههایی که رخ میدهد و با ضریب دادن به آنها و با توجه بخشیدن به مخاطبان، اهمیت این مفاهیم را به خوبی از طریق فضای رسانه منتقل کنند.
مسئله سبک زندگی از مسائل جدی نظام است
در ادامه حجتالاسلام محمد شیخالاسلامی، معاون فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ جشنواره کتاب سال سبک زندگی را آغاز کردیم.
دوره اول این جشنواره به سبک زندگی عمومی اختصاص داشت، در سال دوم که سال ۱۳۹۷ بود به کتابهای حوزه کودک و نوجوان پرداخته شد و در سال ۱۳۹۸ که سومین سال برگزاری این جشنواره بود به پایان نامهها اختصاص پیدا کرد. در سال ۱۳۹۹ که همزمان با آغاز بیماری کرونا بود به صورت محدود اختتامیه این جشنواره برگزار شد و امسال هم چهارمین دوره از این جشنواره را در شهر مشهد برگزار خواهیم کرد.
معاون فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به اهداف چهارمین جشنواره ملی کتاب سال سبک زندگی بیان کرد: از جمله اهداف مهم این دوره از جشنواره را میتوان به تقدیر از این حرکت علمی، برجسته کردن موضوع سبک زندگی، کشف استعدادهای این عرصه، ارزیابی و جریان پژوهی جریان سبک زندگی و مستندسازی فعالیتهای مرتبط با این موضوع است و در حقیقت با در نظر داشتن این اهداف سعی خواهیم کرد تا پرچم سبک زندگی همواره در اهتزاز باشد.
وی گفت: تمام ما باید در حوزه تخصصی خود مشوق و مروجی در مسیر ترویج بیش از پیش سبک زندگی اسلامی در جامعه و کشور اسلامی خود باشیم و اجازه ندهیم که اهداف شوم دشمنان در فضاهای حقیقی و مجازی به نتیجه برسد.
حجت الاسلام شیخ الاسلامی اظهار کرد: مسئله سبک زندگی از مسائل جدی نظام است که رهبری عالی نظام نیز در سال ۹۱ به این موضوع اشاره و بعداً هم در فعالیتهای فرهنگی خود نیز همواره به این موضوع تاکید کردند.
معاون فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: به همین منظور دفتر تبلیغات اسلامی نیز پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری از سال ۹۳ مسئله سبک زندگی را دنبال کرد، میز اختصاصی به این موضوع اختصاص داد و پس از حدود یک سال مطالعات میدانی که در این راستا صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که یکی از مهمترین مسائلی که در حوزه سبک زندگی مطرح میشود اصلاح ساختارها و کالاهای فرهنگی نادرست است که همین امر باعث شد برگزاری جشنواره کتاب سال سبک زندگی را به عنوان یکی از اقدامات خود قرار دهیم.
وی بیان کرد: همانگونه که میدانیم مسئله کتابخوانی در کشور یک مسئله جدی است و امروز شاهد آن هستیم که سرانه کتابخوانی در کشور کاهش پیدا کرده اما باید دانست که بین این موضوع و سبک زندگی، یک رابطه معناداری وجود دارد، چراکه همین امر باعث کاهش سطح فرهیختگی در جامعه نیز شده است و به همین جهت باید در جهت رفع این معضل بزرگ تلاش جدی صورت گیرد تا عموم کتابها از جمله کتابهایی با موضوع سبک زندگی مورد اقبال عموم مردم قرار گیرد. معاون فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ادامه داد:
گفتنی است در پایان نشست خبری جشنواره ملی کتاب سال «سبک زندگی» از پوستر، لوگو و سایت جشنواره رونمایی شد.
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