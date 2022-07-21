به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، سید میرشاد ماجدی ضمن تبریک نایب قهرمانی تیم ملی فوتبال بانوان در مسابقات کافا و تقدیر و تشکر از اعضای کادر فنی این تیم گفت: جا دارد به خانم آزمون و همکارانش در تیم ملی و همچنین بازیکنان این تیم یک خسته نباشید جانانه بگویم.

وی افزود: اگر به یاد داشته باشید این تیم در کمترین فرصت ممکن جمع شد و با توجه به تغییرات در کادر فنی در کمتر از ۷ روز ملی پوشان را به مسابقات کافا اضافه کردیم. به عنوان کسی که از نزدیک آماده سازی تیم‌ها را در سالهای مختلف بررسی کردم معتقدم تیمی که می‌خواهد قهرمان مسابقاتی شود نیازمند حداقل اردوی یک ماهه است که بازیکنانش در آن اردو آماده شوند و بازی‌های دوستانه لازم را برگزار کنند.

سرپرست فدراسیون فوتبال تاکید کرد: تیم ملی بانوان این فرصت را نداشت ضمن آنکه یکسری از بازیکنان تیم ملی در این اردو حضور نداشتند که البته حتماً این مساله توسط فدراسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد تا دلایل این غیبت‌ها مشخص شود. مساله قابل توجه این است که تیم ملی نیاز به سرباز دارد که برای پیراهن و پرچم این کشور از جان مایه بگذارند.

وی یادآور شد: تیم ملی به بازیکنانی نیاز دارد که برای دل خودشان کار نکنند، و تابع تصمیمات کادر فنی باشند. من بازی‌های تیم ملی بانوان را تماشا کردم، این تیم بسیار جوان است و از جان و دل برای موفقیت در بازی‌ها تلاش کرد. کسانی که فوتبالی هستند می‌دانند تغییر شیوه بازی با یکسری بازیکن جوان چقدر کار سختی است که یک مربی با ۷ روز اردوی آماده سازی بتواند تیمش را برای یک تورنمنت آماده کند. این تیم آینده فوتبال بانوان است، ما برای آنها برنامه خوبی خواهیم داشت و مجدداً تورنمنت‌هایی را برای شرکت این تیم در نظر خواهیم گرفت. این تیم باید حفظ شود که در آینده شاهد موفقیت‌های بیشتر آن باشیم.