  1. استانها
  2. کرمان
۳۰ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۲۵

رئیس اورژانس کرمان:

ریزش معدن «چیل آباد» موجب محبوس شدن ۲ کارگر شد

ریزش معدن «چیل آباد» موجب محبوس شدن ۲ کارگر شد

کرمان - رئیس اورژانس کرمان گفت: معدن چیل آباد در ارزوئیه دچار ریزش شده که تاکنون یک نفر مصدوم و ۲ کارگر محبوس در این حادثه گزارش شده است.

محمد صابری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در پی ریزش معدن کرومیت منطقه چیل آباد شهرستان ارزوئیه که ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه پنجشنبه روی داده است بلافاصله تیم‌های فوریت‌های پزشکی به منطقه اعزام شده و هم اکنون در منطقه حضور دارند.

وی افزود: یک نفر از کارگران محبوس در معدن رها سازی شده و پس از اقدامات اولیه به بیمارستان امام حسین ارزوئیه منتقل شده است اما ۲ کارگر دیگر همچنان در معدن محبوس هستند و تلاش برای رها سازی این افراد ادامه دارد.

وی گفت: نیروهای امدادی در منطقه حضور دارند و تلاش برای نجات این افراد ادامه دارد.

کد مطلب 5543779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها