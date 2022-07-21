ریزش معدن «چیل آباد» موجب محبوس شدن ۲ کارگر شد

محمد صابری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در پی ریزش معدن کرومیت منطقه چیل آباد شهرستان ارزوئیه که ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه پنجشنبه روی داده است بلافاصله تیم‌های فوریت‌های پزشکی به منطقه اعزام شده و هم اکنون در منطقه حضور دارند.

وی افزود: یک نفر از کارگران محبوس در معدن رها سازی شده و پس از اقدامات اولیه به بیمارستان امام حسین ارزوئیه منتقل شده است اما ۲ کارگر دیگر همچنان در معدن محبوس هستند و تلاش برای رها سازی این افراد ادامه دارد.

وی گفت: نیروهای امدادی در منطقه حضور دارند و تلاش برای نجات این افراد ادامه دارد.