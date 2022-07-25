الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت شناسایی استعدادهای برتر در میان دانش‌آموزان مناطق کم برخوردار گفت: طرح شهاب در آموزش و پرورش برای شناسایی کودکان با استعداد در مناطق محروم انجام می‌شود که این طرح کل کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ در این طرح معلمان در مورد دانش‌آموزان خود اظهارنظر می‌کنند و در خصوص توانمندی‌های آنها گزارش می‌دهند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود: در سازمان ملی استعدادهای درخشان بیشتر برنامه‌هایی را داریم که شناسایی کودکان مستعد و تیزهوش با برچسب‌گذاری همراه نباشد؛ برای مثال برنامه‌هایی که طی آن دروس ضبط شده تمام درس‌های مقطع متوسطه اول دانش آموزان سمپادی را در سایت خود بارگذاری کردیم.

وی با بیان اینکه بارگذاری کلاس‌های درس در سایت سازمان به عدالت آموزشی منجر می‌شود؛ گفت: با این اقدام نیازی نیست که ما دانش‌آموز با استعداد را شناسایی کنیم؛ بلکه هر دانش‌آموزی که استعداد بالاتری دارد و فکر می‌کند می‌تواند دروس بالاتری از سطوح کتاب درسی را یاد بگیرد؛ به سایت سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مراجعه کرده و از فیلم‌های آموزشی استفاده می‌کند.

یاوری خاطر نشان کرد: مشابه این برنامه‌ها در سازمان ملی استعدادهای درخشان وجود دارد که طی آن فضاهایی فراهم شده است که کودکان محروم و یا کودکان مناطق کمتر برخوردار که استعداد خوبی دارند بتوانند از محتواهای خوب هم استفاده کنند.