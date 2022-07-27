تشکیل ماهیانه جلسات ستاد مناسب سازی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد در بیست و دومین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور که امروز با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد، گفت: در سال‌های گذشته تشکیل جلسات ستاد مناسب سازی بسیار نامنظم بود و در سال یک یا دو بار بیشتر تشکیل نمی‌شد به همین دلیل تصمیم گرفتیم به صورت ماهانه جلسات را برگزار کنیم.

وی افزود: با آمدن رئیس جدید سازمان بهزیستی وقفه‌ای در برگزاری این جلسات ایجاد شد که امیدواریم از این به بعد جلسات مناسب سازی به صورت ماهانه برگزار و وقفه ایجاد شده نیز جبران شود.

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به اینکه اراده دولت و وزیر و همچنین معاون اول رئیس جمهور در حمایت از معلولان و مناسب سازی بسیار قوی است گفت: در همین خصوص چند جلسه با معاون اول و همچنین وزیر برگزار شده است که بی نظیر بود و بهتر است این دوران طلایی را از دست ندهیم و عقب افتادگی چندین ۱۰ ساله را در این حوزه جبران کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر وقت این است که با کمک دستگاه‌های مختلف این جلسات انسجام داشته باشد و بتوانیم در حوزه معلولان و حمایت از این افراد و مناسب سازی اقدامات مؤثری انجام دهیم.

جمالی نژاد تاکید کرد: اولین بار است که در دولت نظارت و عدم انجام کار را پیگیر می‌شود به همین دلیل باید از این مورد در جهت مناسب سازی استفاده کنیم.