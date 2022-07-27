به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه، ۵ مرداد ماه) در صحن علنی مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران، با ۱۵۹ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ رأی با کلیات طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س) موافقت کردند و مقرر شد این اصلاحیه به صورت دو شوری در کمیسیون مربوطه بررسی شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص این اصلاحیه گفت: در بند (۳ – الف) این اصلاحیه که به انتشار اوراق و در تبصره (۴) که به ارائه تضمین و تعهد از سوی دولت اشاره شده و همچنین با توجه به بند (۶)، برای شهرداری‌ها بار سنگینی ایجاد می‌شود. همچنین علاوه بر قانون مذکور در خصوص ۴ اماکن متبرکه، در این اصلاحیه بار مالی به دولت اضافه می‌شود که اشکال دارد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد نمایندگان در خصوص امامزادگان واجب‌التعظیم در حوزه انتخابیه نیز بار مالی به همراه دارد، بنابراین پیشنهاد می‌شود این اصلاحیه به صورت دو شوری مورد بررسی قرار گیرد تا مغایرت‌های آن در کمیسیون برطرف شود. ضروری است نمایندگان پیشنهاد دهنده نیز به اصل ۷۵ و بار مالی توجه داشته باشند.