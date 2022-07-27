کشف ۱۶۶ کیلوگرم تریاک در شهرستان نی ریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام بخش حبیبی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نی ریز مطلع شدند قاچاقچیان مواد مخدر قصد دارند مقادیری مواد مخدر را از طریق محورهای مواصلاتی این شهرستان انتقال دهند.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های عملیاتی به محور مورد نظر اعزام و با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و همچنین گشت‌های محسوس و نامحسوس، در نهایت یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ شناسایی و دستور ایست داده شد که راننده آن بدون توجه اقدام به فرار کرد.

سردار حبیبی گفت: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، در نهایت این خودرو توقیف و در بازرسی از آن ۱۶۶ کیلوگرم تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در این خصوص ۲ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند، تأکید کرد: مبارزه بی امان با مواد مخدر و سوداگران مرگ به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.