اختصاص اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی برای کشاورزی در سفر هیئت دولت

حمید رضا کتانفروش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در جریان سفر رئیس جمهور ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بخش کشاورزی استان تصویب شد این مبلغ از سه منبع تأمین اعتبار تخصیص پیدا می‌کند.

وی افزود: ۹۰۰ میلیارد تومان از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور ،۱۰۰ میلیارد تومان از طریق وزارت جهاد کشاورزی و ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق منابع و اعتبارات استان تأمین می‌شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد: این اعتبارات برای همه بخش‌های کشاورزی استان از جمله اجرای طرح‌های زیر بنایی و آب و خاک، انتقال آب با لوله، آبیاری تحت فشار، مرمت و لایه‌روبی و مرمت قنوات، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی و مدرن، بهسازی کانال رودخانه مزلقان، پوشش سد خاکی لاگز محلات و تغییر و بازسازی سدهای خاکی، احداث کانال درجه سه و چهار زیر دست الغدیر ساوه خواهد بود.

کتانفروش با اشاره به توسعه روش‌های آبیاری نوین در سطح استان مرکزی گفت: بخش اعظم این اعتبارات برای تأمین و توسعه زیر ساخت‌های کشاورزی است که در همین راستا ۱۷۰ میلیارد تومان برای توسعه روش‌های نوین آبیاری، ۲۵۰ میلیارد تومان به منظور لایه روبی و مرمت قنوات و۱۸۰ میلیارد تومان جهت احداث و بهسازی کانال‌های آبیاری عمومی انتقال آب با لوله است که در مجموع ۳۶ فعالیت جهاد کشاورزی در مصوبه رئیس جمهور پیش بینی شده است.

وی افزود: حدود ۳ هزار میلیارد تومان نیز از تسهیلات بانکی برای طرح‌های متقاضی سرمایه گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش کشاورزی تصویب شده که در مجموع ۹۰ درصد تسهیلات از بانک کشاورزی پرداخت می‌شود.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد: احداث، توسعه و بازسازی باغات استان، حفاظت از خاک و آبخیزداری، احیا و توسعه جنگل، تثبیت شن‌های روان، اصلاح و احیا مراتع احداث، مرمت و بازسازی ایلات عشایر و خرید ماشین آلات راهسازی اداره عشایر، تأمین آب شرب انسان و دام، ساماندهی سکونتگاه‌های عشایری، توسعه صنایع دستی و گردشگر، بهره‌وری ارتقا زنجیره تولید برای عشایر و افزایش سهم شرکت تعاونی عشایر استان نیز جز مصوبات سفر رئیس جمهور به استان مرکزی هستند.

کتانفروش با اشاره به توسعه مجتمع‌های تولیدی و شرکت‌های جهاد کشاورزی گفت: بخشی از این اعتبارات برای تکمیل و توسعه مجتمع‌های تولیدی و شرکت شهرک‌های کشاورزی تولیدی، تحقیقات و انجام پروژه‌های دانش بنیان و تکمیل و تجهیز سایت فرآوری هسته‌های اولیه، تجهیز مرکز رشد و ارتقا آن به پردیس علم فناوری، تجهیز ایستگاه مرکز اصلاح نژاد گوسفند کل کوهی و تکمیل و تجهیز مؤسسه راضی شعبه استان مرکزی پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: امیدواریم در اسرع وقت روال اداری این مصوبات انجام شود که شاهد توسعه بخش کشاورزی در استان مرکزی باشیم.