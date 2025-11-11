  1. استانها
  2. یزد
۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

حاجی‌حسینی: افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی اعتبارات ملی قنوات در یزد

حاجی‌حسینی: افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی اعتبارات ملی قنوات در یزد

یزد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از افزایش اعتبارات ملی برای احیا و نوسازی قنوات در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجی‌حسینی با اشاره به رشد چشمگیر اعتبارات ملی پروژه‌های قنوات در شش ماهه نخست امسال، اظهار داشت: این اعتبارات با اولویت‌بندی دقیق برای بازسازی، لایه‌روبی و نوسازی قنوات کهن و آسیب‌پذیر استان تخصیص یافته است.

وی هدف از این اقدام را پایدارسازی آب مورد نیاز بخش کشاورزی، ایجاد ایمنی و حفاظت از این سازه‌های تاریخی در برابر تهدیدات طبیعی به‌ویژه سیلاب‌ها و بارندگی‌های شدید عنوان کرد.

حاجی‌حسینی با تأکید بر نقش قنوات به عنوان شریان‌های حیاتی و میراث ماندگار گذشتگان، تصریح کرد: احیای این سرمایه‌های ملی گامی اساسی در جهت افزایش بهره‌وری آب، تضمین امنیت غذایی و صیانت از فرهنگ بومی و توسعه پایدار استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: با تخصیص این اعتبارات، پروژه‌های گسترده‌ای در زمینه مرمت دهانه قنوات، استحکام‌بندی دیواره‌ها، لایه‌روبی کف و نوسازی بخش‌های فرسوده در حال اجراست که علاوه بر جلوگیری از خطرات احتمالی، به افزایش دبی آب و تداوم جریان این منابع آبی ارزشمند منجر خواهد شد.

کد مطلب 6651993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها