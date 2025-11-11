به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجیحسینی با اشاره به رشد چشمگیر اعتبارات ملی پروژههای قنوات در شش ماهه نخست امسال، اظهار داشت: این اعتبارات با اولویتبندی دقیق برای بازسازی، لایهروبی و نوسازی قنوات کهن و آسیبپذیر استان تخصیص یافته است.
وی هدف از این اقدام را پایدارسازی آب مورد نیاز بخش کشاورزی، ایجاد ایمنی و حفاظت از این سازههای تاریخی در برابر تهدیدات طبیعی بهویژه سیلابها و بارندگیهای شدید عنوان کرد.
حاجیحسینی با تأکید بر نقش قنوات به عنوان شریانهای حیاتی و میراث ماندگار گذشتگان، تصریح کرد: احیای این سرمایههای ملی گامی اساسی در جهت افزایش بهرهوری آب، تضمین امنیت غذایی و صیانت از فرهنگ بومی و توسعه پایدار استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: با تخصیص این اعتبارات، پروژههای گستردهای در زمینه مرمت دهانه قنوات، استحکامبندی دیوارهها، لایهروبی کف و نوسازی بخشهای فرسوده در حال اجراست که علاوه بر جلوگیری از خطرات احتمالی، به افزایش دبی آب و تداوم جریان این منابع آبی ارزشمند منجر خواهد شد.
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