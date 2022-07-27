به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر مرادی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران پایگاه پنجم پلیس امنیت عمومی تهران با کسب خبری مبنی بر دپوی محموله فندک خارجی قاچاق در حوالی میدان آزادی، بلافاصله مأموران بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات اولیه و تأیید صحت و سقم خبر، با ارسال مستندات به مرجع قضائی دستور دستگیری و بازرسی از این محل اخذ شد.

این مقام انتظامی گفت: مأموران پایگاه پنجم پلیس امنیت عمومی تهران در عصر روز گذشته به آدرس اعلامی در حوالی میدان آزادی اعزام شدند که در حین تعقیب و مراقبت متهم اصلی این پرونده در حالی که قصد داشت سوار خودرو خود شود دستگیر که در بازرسی از خودرو مذکور تعداد ۸ هزار و ۲۰۰ عدد فندک خارجی قاچاق کشف شد.

معاون نظارت بر اماکن عمومی با بیان اینکه متهم دستگیر شده پس از اخذ اظهارات و تکمیل پرونده و به مرجع قضائی معرفی شد، خاطر نشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۳ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.