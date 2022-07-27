تخصیص اعتبارات استانی برای تامین داروهای بیهوشی حیات وحش

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آخرین آمار ابزار و ادوات بیهوشی و زنده گیری حیوانات وحشی در کشور، اظهار کرد: براساس آمارهای دریافتی در حال حاضر در ۳۱ استان کشور، ۱۴۸ بلوپایپ، ۴۰ قبضه پیستول (دو نوع ابزار ساده برای بیهوش کردن حیوانات وحشی) و ۵۴ قبضه اسلحه بیهوشی وجود دارد که برای زنده گیری، جابجایی و مقیدسازی حیوانات وحشی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی، به برگزاری دوره‌های آموزشی در خصوص به کارگیری سلاح بیهوشی، زنده گیری و انتقال آن اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۰ در مجموع ۴۴ دوره آموزشی با موضوع بیماری‌های حیات وحش برگزار شده است که ۱۲ دوره از آن به چگونگی به کارگیری سلاح بیهوشی مربوط بوده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در سال جاری دوره آموزشی سیزدهم تئوری و عمل با هدف بازآموزی کامل ۳۱ کارشناس حیات وحش از ادارات کل محیط زیست استان‌ها به میزبانی استان فارس برگزار شد.

اکبری خاطرنشان کرد: به فراخور میزان درگیری استان‌ها در بحث مقابله با بیماری‌های حیات وحش، مبلغ ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان به هراستان برای تأمین داروهای بیهوشی اختصاص یافته و متعاقباً شیوه نامه‌ای برای نحوه عمل کارشناسان حیات وحش در هنگام بروز حوادث خاص حیات وحش برای ادارات کل محیط زیست استان‌ها ارسال شده است.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ برای ۴ استان و در سال ۱۴۰۱ حداقل برای ۵ استان به منظور راه اندازی واحدهای بازپروری و قرنطینه قابل بهره برداری، اعتباراتی در نظر گرفته شده است.