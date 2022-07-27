فارس تحت پوشش بارش های شدید/ «شیراز» همچنان خشک است

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه بارشی مانسون از بعد از ظهر دیروز سه شنبه فعالیت خود را در استان فارس آغاز کرده و همچنان نیز ادامه دارد. اولین بارش‌های شدید همراه با رعد و برق در استان فارس از لارستان و داراب آغاز شد که در شهرستان لارستان شاهد جاری شدن سیلاب د رودخانه‌ها و فعال شدن آبشارهای فصلی این منطقه بود.

بخش‌های از لارستان چند ساعتی با قطعی برق و خیابان‌ها نیز با آب گرفتگی مواجه شد که دلیل قطعی برق نیز قطع شدن حدود ۵۰ اصله درخت در این شهرستان بود.

همزمان شهرستان گراش نیز با بارش شدید مواجه شد که در بافت قدیمی این شهرستان تعدادی از منازل به طور کامل تخریب شدند اما به دلیل اطلاع رسانی از قبل این منازل تخلیه شده بود.

در شهرستان داراب نیز که صبح روز گذشته با دستور فرماندار تعدادی از منازل ساخته شده در مسیر سیلاب تخلیه شد بود بارش‌های شب گذشته و امروز صبح تأثیر چندانی بر منطقه نداشته تا اینکه از عصر امروز شدت گرفتن باران باعث شد چندین روستا تخلیه شود.

در ادامه بارش‌ها به شهرستان فسا نیز رسیده که در حال حاضر مسیر قدیم فسا به داراب به دلیل رانش کوه مسدود شده است. اما بارش‌ها تنها به بخش جنوبی استان خلاصه نشده و از ساعتی پیش شمال و شرق استان نیز تحت پوشش این سامانه قرار گرفته اند.

در این میان شهر شیراز در محاصره شهرستان‌های دارای بارندگی است و مردم مرکز استان چشم به آسمان دارند.

طبق اعلام سازمان هواشناسی استان فارس بارش در شهر شیراز از پنجشنبه عصر آغاز می‌شود.

با اعلام وضعیت قرمز بارندگی حاشیه رودخانه خشک شیراز از ساعت ۲۴ امشب مسدود می‌شود و در خیابان جمهوری نیز چندین خانه تخلیه شد.

بارش‌های روز گذشته تاکنون هیچ گونه خسارت جانی به همراه نداشته است.