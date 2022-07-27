نجات مردم روستای «زین آباد سنگی» از محاصره سیلاب

فرهاد سعدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تلاش‌های ستاد مدیریت بحران و اعضای شورای تأمین داراب عملیات پاکسازی مسیر برای انتقال کامل مردم روستای زین آباد سنگی در بخش جنت شهرستان داراب در حال انجام است.

وی افزود: مسیر ارتباطی این روستا که دچار آسیب جدی شده بود هم اکنون توسط ماشین آلات راه سازی در حال پاکسازی است.

رئیس ستاد مدیریت بحران فرمانداری داراب اعلام کرد: کار تخلیه افراد توسط ۵ دستگاه اتوبوس کماکان ادامه دارد و تلاش‌های عوامل امدادی و راهداری ومجموعه اداری شهرستان تا تخلیه کامل مردم ادامه دارد.

سعدی تاکید کرد: همه نیروها تا پایان این بحران در کنار مردم هستند.

فرماندار ویژه داراب همچنین از تخلیه روستای رُمبه و تعداد معدودی از ساکنان کوه سفید داراب که برای احشام خود در روستا مانده بودند، عملیات تخلیه آنان در حال انجام است.