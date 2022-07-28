به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه چهارشنبه باحضور در منزل مرحوم حبیب‌الله صادقی هنرمند متعهد عرصه هنرهای تجسمی کشور، ضمن ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم، برای این هنرمند فقید طلب رحمت و مغفرت کرد.

در جریان این دیدار که با حضور و همراهی عبدالرضا سهرابی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی، محمدحسین نیرومند مشاور وزیر، سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، میثم نیلی و نیکنام حسینی‌پور مشاور عالی صندوق هنر رخ داد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فقدان مرحوم صادقی را برای جامعه فرهنگی و هنری کشور سخت و طاقت‌فرسا توصیف کرد و گفت: مرحوم صادقی قریب به ۵۰ سال برای فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی زحمت کشید و در این مسیر، آثار فاخر و ارزنده بسیاری را خلق کرد. اما رسم زندگانی همین است و در نهایت همگی باید راضی به رضای خداوند و آنچه برایمان مقرر فرموده است، باشیم.

محمد مهدی اسماعیلی مرحوم صادقی را هنرمندی متبحر و صاحب‌سبک ارزیابی کرد و افزود: وی در هنرش صاحب‌ ایده بود و در طول عمر بابرکت خود توانست گنجینه‌ ارزشمندی از آثار هنری فاخر و ارزشمند را خلق کند که بی‌تردید این آثار در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند.

اسماعیلی با بیان اینکه مرحوم صادقی تمام زندگی هنری خود را وقف خلق اثر درباره امام حسین (ع) و ائمه هدی (ع) کرده بود، بیان کرد: در مسیر متعالی اسلام، انقلاب و اهل‌بیت (ع) هیچ چیزی گم نمی‌شود؛ کسی که ذره‌ای برای خاندان عصمت و طهارت (ع) کار کرده باشد، تلاشش بی‌نصیب نخواهد ماند. خوشا به حال استاد صادقی که در چنین مسیر نیکویی قدم نهاد. او با رفتنش، کارنامه‌ای درخشان از خود برجای گذاشت و با سرشتی پاک و عاقبت بخیر از دنیا رفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به خلق اثری درباره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی توسط مرحوم صادقی اشاره کرد و گفت: مرحوم صادقی تاکید و علاقه داشت که این اثر ارزشمند در حسینیه جماران رونمایی شود.

اسماعیلی ادامه داد: به یادم دارم که به پاس خلق اثری ارزشمند به استاد صادقی پیشنهاد شد که مبلغی را به‌عنوان حق‌الزحمه دریافت کند، اما ایشان نپذیرفت و تصریح کرد: کار من دلی است نه پولی! من هرگز در ازای خلق اثر با موضوع ائمه هدی (ع) و خاندان پاک و مطهرشان پولی دریافت نمی‌کنم.

اسماعیلی یادآور شد: زنده‌یاد صادقی هنرمندی عزیز، شریف، وطن‌دوست و انقلابی بود. بدون شک فقدان ایشان برای همگان به‌ویژه برای خانواده و اصحاب فرهنگ و هنر دشوار است؛ اما این مشیت الهی است و خوشا به حال او که اینچنین سبک‌بار به مهمانی خداوند رفت.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به شعر «هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما»، به خانواده مرحوم صادقی تسلی داد و خاطرنشان کرد: دل‌نگران نباشید، نام استاد صادقی بر جریده عالم ثبت شده است.

اسماعیلی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدوارم در ایام محرم با برپایی یک مجلس روضه باشکوه، بتوانیم یاد استاد صادقی را زنده نگه داریم و ثواب آن مجلس را به روح بلند ایشان هدیه کنیم.

در بخش دیگری از این دیدار، همسر مرحوم صادقی ضمن تشکر از حضور و ابراز همدردی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات همراه، مرحوم صادقی را هنرمندی شیفته مردم توصیف کرد و گفت: مرحوم صادقی آتلیه‌اش را قطعه‌ای از بهشت می‌دانست. او هرسال به مناسبت آغاز ماه محرم اثری به یاد امام حسین(ع) خلق می‌کرد و در آخرین لحظه نیز با ذکر یا حسین جان داد.

وی همچنین به ذکر خاطراتی از دوران همکاری مشترک هنری خود با مرحوم صادقی و زندگی شخصی‌اش با این استاد فقید پرداخت و ارادت مرحوم صادقی به ائمه اطهار(ع) به‌ویژه امام حسین (ع) را ارادتی عمیق و زایدالوصف توصیف کرد.

حبیب‌الله صادقی هنرمند شناخته‌شده عرصه هنرهای تجسمی کشور که آثار و اندیشه‌هایش نقش پررنگی در تبیین مفاهیم والا و ملکوتی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس داشت، روز چهارشنبه پنجم مرداد ماه بر اثر بیماری قلبی در سن ۶۵ سالگی به دیدار معبود شتافت.

پیکر آن مرحوم روز شنبه ۸ مرداد از ساعت ۹:۳۰ صبح از ابتدای خیابان مظفر (روبه‌روی در ورودی موسسه صبای فرهنگستان هنر) تا موزه فلسطین تشییع و سپس در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده خواهد شد.