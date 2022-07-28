علی حسین شهریور در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه سفر یک روزه به استان سمنان با بیان اینکه نرخ بیکاری در کشور ۸.۶ درصد و در استان سمنان ۶.۱ درصد است که این امر نشان می‌دهد اقدامات خوبی در استان صورت گرفته است، ابراز کرد: مهارت آموزی قطعاً یکی از مسائلی است که می‌تواند شانس افرادی جویای کار را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه کمتر از چهار هزار نفر جویای کار در استان سمنان وجود دارد، افزود: برای اشتغال این افراد می‌بایست توجه به رویکرد جدید داشته باشیم و بتوانیم مهارت آموزی را نیز در بین افراد تقویت کنیم.

معاون فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه اجرای چهار برنامه شاخص در مجموعه شورای مهارت و سازمان فنی و حرفه‌ای در نظر گرفته شده است، گفت: طرح اشتغال دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها یکی از این طرح‌ها است تا این افراد بتوانند بعد از فراغت از تحصیل از شانس بالاتری برای ورود به بازار کار بهره مند شوند.

شهریور با بیان اینکه مهارت افزایی برای افراد بالای ۱۵ سال دیگر طرحی است که در مجموعه فنی و حرفه‌ای کشور، را در دستور کار داریم، تاکید کرد: از دیگر طرح‌هایی که در حوزه مهارت آموزی دنبال می‌شود، مهارت افزایی افراد جویای کار در محیط واقعی کار خواهد بود که کمک می‌کند تا افراد جویای کار از اندک تجربه عملیاتی نیز برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه در این طرح افراد می‌توانند حضور در دوره‌های مهارت آموزی از ۱۸ تا ۲۵ روز را داشته باشند بیان کرد: در واقع بخش خصوصی و کارگاه‌های صنعتی و صنوف میزبان این دوره‌ها خواهند بود و امکان مهارت افزایی در محیط واقعی کار را فراهم می‌سازند همچنین چهارمین طرحی که در دست اقدام داریم، مقوله آموزش‌های کارگاهی و بین کارگاهی است که آن هم در واقع محیط کار واقعی را برای مهارت آموزان فراهم می‌سازد.