  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ مرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۵۷

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی:

آمادگی کامل مدیریت بحران خراسان رضوی برای مقابله با سیلاب

آمادگی کامل مدیریت بحران خراسان رضوی برای مقابله با سیلاب

مشهد ـ مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی گفت: دستگاه‌های بحران مدار برای پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از آبگرفتگی و سیلاب بر اثر وقوع بارشهای پیش‌بینی شده در استان آماده هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نجات اظهار کرد: خطر آبگرفتگی و ایجاد روان آب با وقوع بارشهای پیش بینی شده از عصر امروز، پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده در خراسان رضوی وجود دارد که تمهیدات لازم برای مدیریت بحران از سوی دستگاه‌های مربوطه اندیشیده شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی بیان کرد: هواشناسی خراسان رضوی در این خصوص هشدار نارنجی صادر کرده است و بر طبق پیش‌بینی های انجام گرفته، وقوع بارشهای رگباری طی امروز پنجشنبه و روزهای آینده منجر به ایجاد روان آب و آبگرفتگی در استان می‌شود.

وی گفت: بر این اساس بارش‌های رگباری توأم با رعد و برق با احتمال آبگرفتگی و ایجاد روان‌آب امروز در نواحی شمالی خراسان رضوی به ویژه شهرستان درگز و فردا، جمعه و روز شنبه نیز در نیمه شمالی و برخی از نواحی مرکزی استان رخ می‌دهد.

کد مطلب 5549790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها