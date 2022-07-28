آمادگی کامل مدیریت بحران خراسان رضوی برای مقابله با سیلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نجات اظهار کرد: خطر آبگرفتگی و ایجاد روان آب با وقوع بارشهای پیش بینی شده از عصر امروز، پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده در خراسان رضوی وجود دارد که تمهیدات لازم برای مدیریت بحران از سوی دستگاه‌های مربوطه اندیشیده شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی بیان کرد: هواشناسی خراسان رضوی در این خصوص هشدار نارنجی صادر کرده است و بر طبق پیش‌بینی های انجام گرفته، وقوع بارشهای رگباری طی امروز پنجشنبه و روزهای آینده منجر به ایجاد روان آب و آبگرفتگی در استان می‌شود.

وی گفت: بر این اساس بارش‌های رگباری توأم با رعد و برق با احتمال آبگرفتگی و ایجاد روان‌آب امروز در نواحی شمالی خراسان رضوی به ویژه شهرستان درگز و فردا، جمعه و روز شنبه نیز در نیمه شمالی و برخی از نواحی مرکزی استان رخ می‌دهد.