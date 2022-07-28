پرچم عزا نماد هویت عشق ایرانیان به امام حسین(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مراسم آئین برافراشتن پرچم عزای حسینی بر فراز بلندترین سکوی پرچمی ایران که عصر امروز برگزار شد با بیان اینکه به محفل آسمانیان دعوت می‌شویم، گفت: خدا را را بابت این ابراز محبت و ارادت ملت ایران به امام حسین(ع) شاکریم.

وی ادامه داد: اهل ابراز بودن گامی رو به جلو در حیات مومنانه است و عشق به امام حسین علیه السلام ریشه در هویت ما دارد و پرچم نماد هویت عشق ایرانیان به امام حسین علیه السلام است.

حجت الاسلام والمسلمین قمی با بیان اینکه مردم تهران همگی امام حسینی هستند،ون گفت: درون این شهر حس و شور حال محرم برای بهره مندی از مواهب این دهه معنوی کاملاً مشخص است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: اهتزاز پرچم به معنای احترام مردم ما به امام حسین است و آنها همواره از شجاعت و غیرت امام حسین می‌گوید.

وی با بیان اینکه همواره در محرم بزه کمتر می‌شود، گفت: گویی در این ماه همگی خود را به سبک زندگی امام حسین نزدیک تر می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین قمی با بیان اینکه اساس قیام سید الشهدا مقابله با ظلم است، گفت: نمی‌شود که کسی دلباخته امام حسین باشد اما از کنار ظلم بگذرد، امام حسین علیه السلام تمامی زندگی خود را برای امر به معروف و نهی از منکر خرج کرد و مردم ما با تمام وجود عزادار سیدالشهدا هستند و برای شبیه شدن به امام حسین تلاش می‌کنند و اهل تبیین هستند.