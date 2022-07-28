به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در این بازدید دکتر خدائیان، دادستان تهران، معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضائی، مدیرکل حوزه ریاست، بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری‌ها و بازرسان این سازمان نیز حضور دارند.

گفتنی است معاون اقتصادی و سربازرس بازرسی کل استان تهران نیز از صبح امروز در محل حادثه حاضر شده اند.

ذبیح الله خدائیان در جریان این بازدید به بازرسان مربوطه دستور داد که ضمن ارزیابی دلایل حادثه، وضعیت لایروبی و رعایت حریم رودخانه را مورد بررسی قرار دهند.

وی همچنین تاکید کرد که با بررسی تکالیف دستگاه‌های متولی، اقدامات دستگاه‌ها واکاوی و در صورت احراز ترک فعل و یا قصور، اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین تصریح کرد که نتایج بررسی‌های سازمان بازرسی و علل وقوع حادثه به منظور پیشگیری از حوادث اینچنینی در آینده، در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد.

بنابراین گزارش، ساعت یک و ٣٠ دقیقه بامداد امروز پنجشنبه سیلابی در منطقه امامزاده داوود تهران رخ داد که حجم زیادی از گل و لای را در این منطقه و روستاهای اطراف ایجاد کرد.

طبق آخرین اخبار شمار کشته‌شدگان سیل و رانش زمین در امامزاده داوود به ۶ نفر و مصدومان به ۹ نفر رسیده است.