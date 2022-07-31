رشد ۳۰۰ درصدی منابع اختصاصی شهرداری تهران برای نمایشگاه عطر سیب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام باباخانی با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد نمایشگاه عطرسیب امسال گفت: نمایشگاه عطر سیب امسال با تدبیر ویژه شهرداری تهران خصوصاً سازمان فرهنگی هنری، تحول جدی پیدا کرده است. این نمایشگاه باحفظ جنبه فروشگاهی خود به یک رویداد فرهنگی تبدیل شده و امیدواریم که این رویکرد جریان ساز ادامه یابد.

وی با اشاره به اهتمام شهرداری و خصوصاً شهردار تهران که به تقویت جریان متدین جامعه منجر شده است، افزود: خوشبختانه به هیئات مذهبی به عنوان عناصر مؤثر در دینداری جامعه و به مثابه یک عنصر مؤثر فرهنگی در شهر تهران توجه ویژه‌ای شده است. بنیاد دعبل و اداره کل تبلیغات اسلامی تهران نیز دوشادوش عزیزان ما در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سعی کردند که در هر چه بهتر شدن این رویداد فرهنگی نقش‌آفرین باشند.

مدیرکل تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا به برخی از هیئات مجوزدار، بن خرید کالا از نمایشگاه عطرسیب تعلق نگرفته است گفت: طبیعی است که ظرفیت منابع اختصاصی توسط شهرداری تهران علیرغم رشد ۳۰۰ درصدی نسبت به سال قبل محدود است. از طرفی اختصاص کمتر از ۶ میلیون در شرایط اقتصادی موجود برای هر هیأت غیر قابل قبول بود. امسال هم حدود ۲ برابر بیشتر از گذشته، این نمایشگاه مورد استقبال هیئت‌ها قرار گرفته و ظرفیت بن‌های عطر سیب در روزهای اول برپایی نمایشگاه به اتمام رسیده است.