به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس ظهر سهشنبه در همایش روز قشر بسیج کارمندان و هفته دولت در رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه شهدای کارمند و در رأس آنها رهبر شهید، اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ایران اهدافی همچون سقوط نظام جمهوری اسلامی و بازگرداندن کشور به عصر حجر را دنبال میکردند، اما باید پرسید آیا به اهداف خود دست یافتند؟
استاندار گیلان با اشاره به دستاوردهای کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: امروز نزدیک به ۵۰۰ هزار کیلومتر شبکه گازرسانی در کشور اجرا شده و بیش از ۹۰ درصد شهرها و بیش از ۸۰ درصد روستاها از نعمت گاز برخوردار هستند.
حقشناس با اشاره به بیانات رهبر شهید درباره موضوع فساد تصریح کرد: نباید گفته شود که فساد در کشور سیستماتیک است و متهم کردن نظام به فساد، سخن درستی نیست.
وی با مقایسه شرایط کشور پیش و پس از انقلاب اسلامی بیان کرد: پیش از انقلاب، برخی کالاها از جمله کره از نیوزیلند و پنیر از دانمارک وارد کشور میشد، اما امروز در گیلان خط تولید پنیر برای صادرات افتتاح شده است.
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت انجام صحیح وظایف کارکنان دولت گفت: ما در مکتب پیامبر اکرم (ص) هستیم و کارمندان دولت باید به وظیفه خود عمل کنند. کارکنان نباید مردم را به امروز و فردا وعده دهند، بلکه باید برای حل مسائل و مشکلات آنان اقدام کنند.
ایران هم اطلاعات، هم سلاح و هم اراده دارد
حقشناس با تأکید بر ضرورت استفاده از فرصتهای موجود در کشور اظهار کرد: دشمن از نظر نظامی قدرت لازم را ندارد و با وجود همه تلاشهایی که انجام داده، نتوانسته به اهداف خود برسد.
وی افزود: برخی کشورها سلاح دارند اما اطلاعات ندارند، برخی اطلاعات دارند اما اراده لازم را ندارند، اما ایران هم اطلاعات، هم سلاح و هم اراده دارد.
استاندار گیلان تصریح کرد: هرکس با ایجاد اختناق یا موکول کردن کار اربابرجوع به امروز و فردا وظیفه خود را انجام ندهد، چه بخواهد و چه نخواهد، پازل دشمن را تکمیل کرده و به تحقق اهداف دشمن کمک میکند.
ظرفیتهای گیلان برای توسعه باید مورد استفاده قرار گیرد
حقشناس با اشاره به وضعیت بارشها و بخش کشاورزی استان گفت: با وجود کاهش بارشها، در بخش کشاورزی با کمبود جدی مواجه نشدیم و با وجود شرایط جنگی، فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی استان ادامه داشته است.
وی ادامه داد: خداوند نعمتهای فراوانی به کشور ارزانی داشته و نعمت خود را بر ما کامل کرده است؛ بنابراین باید از ظرفیتهای موجود به شکل صحیح استفاده کنیم.
استاندار گیلان با اشاره به برگزاری جشنواره بندر کیاشهر اظهار کرد: در بندر کیاشهر ظرفیتهایی وجود داشت که توانستیم در قالب یک برنامه از بیش از ۶ هزار نفر پذیرایی کنیم.
حقشناس با اشاره به ظرفیتهای حملونقلی و گردشگری استان افزود: خطوط ریلی گیلان در حال فعالیت است و ۳۰ کشتی نیز در منطقه فعالیت دارند؛ همچنین ۵۸ واحد گردشگری در استان با هدف توسعه ظرفیتهای گردشگری در حال ساخت است.
کارکنان دولت باید روایتگر اقدامات و اخبار خوب باشند
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت بیان اقدامات و اخبار امیدآفرین از سوی کارکنان دولت گفت: کارکنان دولت مکلف هستند روایتها و اخبار خوب را بیان کنند؛ دولت این یا آن دولت مهم نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد انقلاب و نظام اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: بیان اخبار خوب مهم است، اما مهمتر از آن این است که با کردار و عملکرد خود مشکلات مردم را حل کنیم.
حقشناس با تأکید بر ضرورت صبر و حوصله کارکنان در مواجهه با مردم بیان کرد: کارکنان دولت باید حتی در برابر سخنان درشت مردم نیز صبر و تحمل داشته باشند و با حوصله پاسخگوی آنان باشند.
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