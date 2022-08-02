شهریاری: انحرافات دارو در حوزه محصولات وارداتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ مرداد ماه) در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت درباره عملکرد وزارت بهداشت و درمان در اجرای طرح دارویار، از کمبود دارو در داروخانه‌های کشور انتقاد کرد و گفت: وضعیت دارو دغدغه جدی مسئولان کشور است. ۹۷ درصد داروها تولید داخل است و ۳ درصد باقی مانده مربوط به داروهای وارداتی که ۳۰ درصد ریالی بازار کشور را به خود اختصاص داده است، می باشد و اکثر انحرافات و قاچاق در حوزه داروهای وارداتی است. این داروهای وارداتی هنوز وارد لیست نشده‌اند که دلیل آن، عدم تأمین منابع مالی است.

وی با بیان اینکه این نگرانی وجود دارد که باز هم قاچاق داروهای وارداتی رخ دهد چون پول داده شده فقط برای تأمین موارد اولیه بوده است، عنوان کرد: با اقدامات انجام شده، قیمت داروهای تولید داخل به قیمت داروهای وارداتی و خارجی نزدیک شده است. برخی بیماران اعلام می‌کنند بعضی داروهای تولید داخل ناسازگاری‌هایی دارد و یا دارای ترکیباتی است که باعث هجوم مردم به داروهای خارجی می‌شود.

شهریاری تاکید کرد: باید هماهنگی جدی بین سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت‌خانه‌های بهداشت و کار، سازمان برنامه و بودجه، بانک‌ها و بانک مرکزی باشد، در غیر این صورت نگرانی‌های جدی وجود دارد. با توجه به عدم توجه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به داروخانه‌های خصوصی، ممکن است این داروخانه‌ها دچار مشکلات جدی شوند که نتیجه آن بروز مشکلات برای مردم است. داروخانه‌های خصوصی نمی‌توانند طلب شرکت‌های دارویی را پرداخت کنند و برای پرداخت طلب مجبورند از مردم پول بگیرند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: تا هفته گذشته تأمین اجتماعی یک هزار میلیارد تومان به داروخانه‌های خصوصی بدهکار بود و ۸ هزار میلیارد تومان نیز قرار بود به شرکت‌های دارویی پرداخت شود به علت عدم تأمین سازمان برنامه و بودجه، بدهی صورت نگرفت لذا تأمین پایدار بودجه در این طرح بسیار مهم است.

وی ادامه داد: داروهای بدون نسخه که توسط بیمه‌ها تحت پوشش قرار داده نشده‌اند، باید تعیین تکلیف شوند. رئیس‌جمهور نیز معتقد است که این داروها باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. این موضوع حدود ۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد و اگر درست مدیریت نشود، مشکلات زیادی به وجود خواهد آورد.

شهریاری در ادامه ضمن انتقاد از سازمان‌های بیمه‌گر بیان کرد: این سازمان‌ها، تمام مطب‌ها و بخش خصوصی را مکلف کردند که با بیمه‌ها قرارداد ببندند آن هم بیمه‌هایی که توان پرداخت پول بیمارستان‌های دولتی و بخش خصوصی را ندارند و درنتیجه بیمه‌ها و بخش خصوصی دچار مشکل می‌شوند. همچنین یکی دیگر از مسائل مهم تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد است. نکته دیگر اینکه حدود ۱۲۸ شرکت دارویی داریم که اگر به موقع پرداخت‌ها به آنها انجام نشود قطعاً دچار مشکل خواهند شد. همچنین نسخه الکترونیکی هم باید درست شود.

شهریاری در پایان با اشاره به اینکه مالیات بر سیگار در مجلس تعیین تکلیف نشد، اظهار کرد: این ضایعه بزرگی بر بخش بهداشت و درمان بود. اگر منابع مالی برای موضوع دارو تأمین نشود ما مثل طرح تحول سلامت دچار مشکل خواهیم شد. لازم است بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، همکاری‌های لازم را با طرح دارویار انجام دهند.

میرمحمدی: پیشگیری از قاچاق، از مزایای اجرای طرح دارویاری است

سیدجلیل میرمحمدی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت درباره عملکرد وزارت بهداشت و درمان در اجرای طرح دارویاری گفت: بیمه شدن تعدادی زیادی، تحت پوشش قرار گرفتن ۳۶۶ قلم دارو، حمایت از تولید دارو در داخل، عدم افزایش قیمت داروهای تحت پوشش و پیشگیری از قاچاق، از مزایای اجرای طرح دارویاری است.

میرمحمدی با قدردانی از رئیس مجلس برای پیگیری جهت اختصاص منابع حاصل از سهم یک درصد از ارزش افزوده و تأمین منابع مالی برای تهیه هزار دستگاه آمبولانس بیان کرد: باید مجلس در این طرح حضور جدی پیدا کند. همچنین سازمان برنامه باید ماهانه ۵ هزار و پانصد میلیارد تومان از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد به حساب بیمه‌ها واریز کند تا افزایش قیمت دارو از طریق داروخانه‌ها جبران شود و مردم در این زمینه آسیب نبینند.

وی عنوان کرد: باید وزارت‌خانه‌های اقتصاد و کار و همچنین بانک مرکزی با یکدیگر همکاری داشته باشند. وزارت بهداشت مجری طرح دارویاری است و محور اصلی موفقیت یا عدم موفقیت این طرح سازمان برنامه و بودجه است. در ۴ ماه ابتدایی سال که این طرح اجرا نشد، یک میلیارد دلار ارز توسط دولت تخصیص یافت که ۷۰۰ میلیون آن تأمین نشده است. بیمارستان‌های دولتی و مراکز و کلینیک‌های دولتی برای دارو به مشکل تأمین اعتبار برخورد کردند که ضرورت دارد به این موضوع نیز ورود کنیم.

خدابخشی: ضریب نفوذ بیمه‌ها در نقاط کشور متفاوت است

محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت درباره عملکرد وزارت بهداشت و درمان در اجرای طرح دارویار با انتقاد از کمبود دارو در داروخانه‌ها، گفت: این طرح چند سوال و ابهام دارد که باید رفع شود؛ اینکه چرا طرح با تأخیر اجرا شد؟ افرادی که در این ۴ ماه از بازار آزاد دارو دریافت کرده‌اند این مابه‌التفاوت را از کجا تأمین می‌کنند و در نهایت بحث عدالت در سلامت چگونه دیده می‌شود؟ منابع پایدار سلامت این طرح چگونه تأمین می‌شود؟ چه تضمینی وجود دارد که بلایی که بر سر طرح تحول سلامت و پزشک خانواده آمد، بر سر این طرح نیاید؟ تکلیف افراد زیادی که تحت پوشش بیمه نیستند چیست؟ سالمندان و افراد دارای معلولیت و جامعه هدف سازمان بهزیستی و کمیته امداد در این طرح چگونه دیده شده‌اند؟

وی اضافه کرد: چگونه این طرح می‌خواهد بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های اصلی یعنی پزشک خانواده و نظام ارجاع مانع تقاضای القایی شود. عمده مشکلات نظام بهداشت و درمان ما صرف نظر از فقر زیرساختی، به عدم نظارت برمی‌گردد. ضریب نفوذ بیمه درمان در مناطق مختلف کشور متفاوت است، در برخی از استان‌ها ضریب نفوذ بیمه نصف استان‌های برخوردار است و باید برای این موضوع نیز برنامه‌ریزی کامل صورت گیرد.

خاتمی: پاشنه آشیل طرح دارویاری نحوه برخورد سازمان برنامه و بودجه با بیمه‌گرها است

همچنین مرتضی خاتمی عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان درباره گزارش این کمیسیون درخصوص نحوه اجرای طرح دارویاری گفت: دولت با استفاده از مصوبه مجلس اقدام به تغییر سیاست ارزی در خصوص داروهای تولید داخل کرده است. علیرغم اصلاح قیمت مقرر شده تا سهم بیمه شده نسبت به قبل تغییری نکند. در مرحله اجرا مشکلاتی را شاهد هستیم که امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده مرتفع شود.

وی اظهار کرد: پاشنه آشیل طرح دارویاری نحوه برخورد سازمان برنامه و بودجه با بیمه‌گرها است. با توجه به زیان انباشته در صورت عدم پشتیبانی مالی بیمه‌ها قادر به انجام تعهدات خود نخواهند بود. از سوی دیگر داروخانه‌ها به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد. از رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود برای اجرای بهتر این طرح به تعهدات مندرج در تبصره ۱۸ قانون بودجه در بخش دارو توجه کنند و اعتبارات لازمه را تخصیص دهند، در غیر این صورت مشکلات دارویی بیشتر خواهد شد. آحاد جامعه باید تحت پوشش کامل بیمه‌ای قرار بگیرند و به فراهم شدن بستر نسخه الکترونیکی نیز باید توجه شود.

پاک‌مهر: اجرای طرح دارویار برای داروهای خارجی گام مهم‌تر است

سیدمحمد پاک‌مهر نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با طرح دارویار گفت: این طرح در راستای کنار زدن رانت و اختلاس در حوزه دارو است و ضمن حفظ منافع ملی، به هدفمندسازی و مردمی‌کردن کمک می‌کند. طرح دارویاری به معنای حذف پرداخت یارانه نیست بلکه به معنای تداوم پرداخت یارانه در حوزه دارو است؛ اما به جای آنکه یارانه در اول زنجیره پرداخت شود به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده واقعی تخصیص می‌یابد.

وی تصریح کرد: طرح دارویار طرح موفقی است که اگر به درستی اجرایی شده و بر آن نظارت شود، قطعاً در راستای حمایت از بیماران گام برداشته خواهد شد. پولی که بیمار بابت دارو پرداخت می‌کند قبل و بعد از اجرای این طرح تغییری نخواهد کرد بلکه به تناسب گرانی داروها، سازمان‌های بیمه‌گر پول آن را پرداخت می‌کنند. برای مدیریت ادامه این طرح باید به تأمین نقدینگی داروخانه‌ها و بدهی سازمان‌های بیمه‌گر که باید به داروخانه‌ها پرداخت شود توجه شود.

پاک‌مهر عنوان کرد: بالغ بر هشت میلیون نفر فاقد بیمه هستند که باید به سرعت بیمه شوند. نسخه و پرونده الکترونیکی نیز باید اجرایی شود. بیماری که نسخه الکترونیکی نداشته باشد نمی‌تواند از این طرح استفاده کند. اما فاز اول در تولید داخلی است، فاز دوم این طرح که در خصوص داروهای خارجی است گام مهم‌تری به شمار می‌رود و باید به شکل دقیق‌تری اجرایی شود.

احمدی: قاچاق دارو در شرایطی است که داروخانه دارو ندارند

محمدرضا احمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در رابطه با اجرای طرح دارویار از کمبود دارو در داروخانه‌ها انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که شاهد قاچاق دارو هستیم، مردم در مراجعه به داروخانه‌ها با نبود دارو مواجه می‌شوند؛ حال آنکه همان داروها با قیمت گزافی خرید و فروش در بازار می‌شوند؛ این یعنی دارو داریم اما دست‌هایی پشت پرده وجود دارد. قیمت سرسام‌آور داروها و تجهیزات پزشکی مردم را اذیت می‌کند؛ بیمار در بیمارستان‌های دولتی با بیمه پذیرش می‌شود اما مردم را مجبور به خرید تجهیزات پزشکی از بازار آزاد آن هم با قیمت گزاف می‌کنند.

وی بیان کرد: اجرای طرح دارویاری در صورتی خوب است که بتواند مانع از کمبود قاچاق دارو و ساماندهی قیمت‌ها شود اما اینگونه نیست؛ یکی از نمونه‌ها معطل شدن مردم در مراجعه به داروخانه‌ها با قطع شدن اینترنت است. وزارت بهداشت باید در این زمینه تدبیری بیندیشد. چه راهکاری برای حمایت از بیش از ۷ میلیون نفر فاقد بیمه وجود دارد؟ ما در بیمه سلامت موفق نبودیم پس باید طرح دارویاری به گونه‌ای اجرا شود که مردم آسیب نبینند.