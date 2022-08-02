به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد عسکری نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه ۱۱ مرداد ماه) در جلسه علنی مجلس در تذکری با اشاره به خسارات زیاد مالی و جانی سیل اخیر به کشور، گفت: حضور به موقع رئیس‌جمهور، مدیران، مسئولان کشوری و نمایندگان مجلس باعث شد تا امکانات برای مدیریت بحران بسیج شوند اما تکالیف بر زمین مانده از گذشته باعث شد تا حجم خسارات بالا رود.

وی یادآور شد: خسارت زیادی به کشاورزان و دامداران در اکثر استان‌ها به ویژه استان فارس وارد شده است. ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزی، بانک‌های عامل، سازمان برنامه و بودجه و بیمه مرکزی در راستای امهال وام‌ها و ارائه تسهیلات اقدام کند.

عسکری تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی با توجه به دستور رئیس مجلس مصمم است که گزارش جامعی از میزان خسارت وارده سیل اخیر به انضمام تکالیف بر زمین مانده دستگاه‌های متولی تهیه کرده و در اسرع وقت در اختیار مجلس قرار دهد. تقاضا داریم که دولت و سازمان برنامه و بودجه به مطالبات کشاورزان توجه داشته باشد.

وی اضافه کرد: در زمینه مطالبات بازنشستگان نیز انتظار داریم دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه هرچه سریع‌تر نسبت به حل مشکل این عزیزان اقدام کند.