به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد تقی سلطانی در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام خبری مبنی بر اینکه فردی اقدام به فروش سکه‌های غیر بانکی فاقد سریال در طلافروشی‌های شهرستان کرده است موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران پلیس با انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی در شهرستان موفق به شناسایی متهم شدند؛ افزود: مأموران در یک عملیات غافلگیرانه متهم را که در حین فروش سکه‌ها بوده دستگیر کرده و به مقر انتظامی انتقال دادند.

فرمانده انتظامی میانه با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های صورت گرفته توسط مأموران پلیس و مستندات موجود به بزه انتسابی اعتراف کرد، افزود: از متهم تعداد ۸۵ عدد ربع سکه غیربانکی و توزیع خارج از شبکه بانکی فاقد سریال کشف شد.

وی اضافه کرد: برابر اعلام کارشناسان و با انجام آزمایش عیارسنجی، مشخص شد این سکه‌ها از نظر وزن و عیار مشابه سکه‌های بانکی بوده است.