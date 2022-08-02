به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، میرشاد ماجدی در ابتدا ضمن خیرمقدم به حاضران گفت: بسیار خوشحالم که در این دوره خدمت بزرگان حوزه نظارت داوری هستیم. از یک بابت دیگر هم خوشحالم که در زمین مسابقه سابقه دریافت کارت از هیچکدام از شما عزیزان را نداشتم.

وی ادامه داد: قدردانی از زحمات قبلی و فعلی شما عزیزان از وظایف فدراسیون و کمیته داوران است، اما واقعیت این است که به دلیل مسائل مختلفی که در حوزه داوری وجود دارد، کمتر از آنچه شایسته شما است به مرحله عمل رسیده است. این دوره ضمن مرور برخی از موارد با حضور مدرس اسپانیایی، فرصت مناسبی ایجاد شد تا از برخی پیشکسوتان تقدیر شود.

سرپرست فدراسیون افزود: از افشاریان که امسال با دقت ویژه در حوزه داوری و نظارت تلاش کرد تا آنچه در شأن عزیزان جامعه داوری است را انجام بدهد، بسیار ممنونم. همچنین از اعضای هیات رییسه بابت حمایت کاملی که از حوزه داوری دارند متشکرم. فرناندز مدرس اسپانیایی نیز زحمات زیادی در این دوره‌های یک هفته اخیر کشیده است و به نظرم تجربه ماندگاری برای خود او شده باشد.

ماجدی خطاب به ناظران حاضر در این دوره بیان کرد: امسال قطعاً مسئولیت ناظران داوری سخت‌تر خواهد بود. مسئولیت شما به دلیل رقابت بسیار شدیدی که میان داوران لیگ امسال به وجود آمده زیاد است و هر امتیاز و نمره شما در سرنوشت آنها برای ادامه قضاوت در مسابقات بسیار تاثیرگذار خواهد بود. به خصوص تا زمان ورود VAR که با ورودش بسیاری از حواشی رفع می‌شود.

وی تصریح کرد: در جلسات قبلی درباره این شرایط ورود سیستم کمک داوری ویدیویی صحبت کردم اما صحبت‌ها به صورت صحیح به جامعه منتقل نشد. چند روزی است که فدراسیون با قدرت تمام تمرکز خود را به کار گرفته تا انشاءالله به زودی بحث آموزش داوری در VAR را آغاز کنیم. در فوتبال نتیجه‌گرای امروز، وجود VAR قطعاً ما را از بسیاری مشکلات رهایی خواهد داد؛ در شرایطی که پس از هر بازی هر دو تیم برنده و بازنده به ایجاد هجمه علیه داوری عادت کرده‌اند.

ماجدی در پایان گفت: بار دیگر از همه عزیزان و حسن کامرانی‌فر که مسئولیت دبیرکلی و همراهی ویژه با بخش داوری را برعهده دارد تشکر می‌کنم. همینطور از اصفهانیان و ممبینی که زحمات زیادی در سنوات قبلی برای کمیته داوری کشیدند و امروز در این جمع حضور دارند. خواهش من این است که در قضاوت عملکرد داوران، آنها را به چشم عزیزان خود، دلسوزانه و با دقت مورد بررسی قرار بدهید.