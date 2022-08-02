به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش پس از نشست امروز (سه‌شنبه ۱۱ مرداد) کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در تشریح این جلسه، گفت: در نشست امروز ۳ سوال مطرح شد که عمدتاً در خصوص رفع مشکلات آموزش و پرورش بود. نمایندگان واسط بین مردم و حاکمیت هستند که از همین طریق سوالات مردم را به دولت به عنوان دستگاه مجری منتقل می‌کنند و در نشست امروز مشکلات اصلی حوزه آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بخشی از پاسخ ما به نمایندگان سوال کننده ناظر به اقداماتی بود که تاکنون انجام شده و بخشی دیگر در خصوص مواردی بود که ناظر به آینده است.

بررسی ایرادات آئین نامه رتبه بندی معلمان در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت

وی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون رتبه بندی، گفت: آئین نامه قانون رتبه بندی در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت نهایی و ایرادات هیأت تطبیق مصوبات طی دو جلسه مطرح و این ایرادات برطرف شد.

عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: در واقع از فردا سامانه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان راه اندازی خواهد شد و برای اجرای این قانون میزکاری تشکیل خواهد شد تا ضمن راه اندازی هیأت‌های ممیزه، اجرای رتبه بندی براساس آئین نامه تصویب شده برای همکاران فرهنگی کلید بخورد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا برای مشمول شدن معلمانی که ۳۰ سال خدمت کرده‌اند و به آنها گفته شده باید ۲ سال دیگر در آموزش و پرورش بمانند تا مشمول رتبه بندی شوند، چاره اندیشی شده یا خیر، گفت: این موضوع مورد ایراد کمیسیون تطبیق مصوبات نیز واقع و پس از بررسی در دولت برطرف شد لذا نگرانی از این جهت برای همکاران فرهنگی وجود ندارد.

رفع ۱۰ ایراد رتبه بندی معلمان در هیأت دولت

وزیر آموزش و پرورش در خصوص رفع ۱۵ ایراد آئین نامه قانون رتبه بندی معلمان در دولت گفت: طی جلساتی که در دولت برگزار شد، ۱۰ ایراد آئین نامه رتبه بندی معلمان پس از تصویب در هیأت دولت به هیأت تطبیق مصوبات اعلام شد. بر همین اساس اجرای قانون رتبه بندی معلمان از فردا آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای اجرای قانون رتبه بندی ابتدا لازم است هیأت‌های ممیزه ارزیابی و تشکیل و سپس مطابق آئین نامه اجرایی کانون‌های ارزیابی نظرات خود را عنوان کنند. به طور طبیعی رتبه‌بندی در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش زمان‌بر خواهد بود ولی تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا نسبت به ارتقای تعلیم و تربیت در کشور دقت لازم را به خرج دهیم.