عدالت ورزی و فساد ستیزی درس مهم دانشگاه عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی بعد از ظهر سه شنبه در جمع مدیران و کارکنان سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: مقام معظم رهبری در همه حوزه‌ها از جمله بخش فرهنگی، سیاسی و اجتماعی توقع تحول دارند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) افزود: در ایجاد تحول، عواملی از جمله هماهنگی، همدلی و هم‌افزایی بسیار نقش دارند و در این زیست جمعی باید همدیگر را باور داشته باشیم.

وی با بیان اینکه انسان وقتی وارد میدان کار می‌شود باید شرح صدر داشته باشد، تصریح کرد: مدیریت بر خود، لازمه مدیریت در نظام اسلامی است.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به اینکه امروزه بحث بندگی و بردگی مدرن مطرح است، تاکید کرد: جاهلیت نوعی بردگی است و امروزه با نوع دیگر بردگی مواجه هستیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با تاکید بر اینکه امروزه اگر اشراف در کار نباشد، مدیر نمی‌تواند به درستی مدیریت کند، خاطرنشان کرد: البته گاهی اوقات ممکن است غفلت‌هایی صورت بگیرد تا مدیریت جامع تحقق پیدا نکند.

وی با بیان اینکه ادبیات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری برای همگان قابل درک و فهم است، تصریح کرد: اگر در مجموعه‌ای هم‌افزایی وجود داشته باشد آن مجموعه ارتقا می‌یابد و ارتقا نیز مقدمه تحول خواهد بود.

آیت‌الله رمضانی در ادامه عاشورا را یک دانشگاه و حوزه بزرگ معرفتی دانست و خاطرنشان کرد: انسان برای ورود به این دانشگاه باید قابلیت‌های لازم برای فهم مطلب را داشته باشد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: باید زمینه برای آموختن در دانشگاه عاشورا وجود داشته باشد؛ در فضای عاشورا باید نگاه و فکر و معرفت عاشورایی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از درس‌های مهم دانشگاه عاشورا، درس عدالت‌ورزی و فساد ستیزی است، خاطرنشان کرد: یکی از پایه‌های رسیدن به جامعه اسلامی، عدالت است؛ عدالت یک اصل است نه یک وسیله و باید برای آن هزینه پرداخت کرد.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه برای تحقق عدالت، یک مسئولیت جمعی بر عهده انسان است، افزود: عدالت اگر وجود داشته باشد، جامعه اصلاح می‌شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اشاره و تصریح کرد: رهبری در این بیانیه به دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی اشاره دارند؛ امروزه در حوزه علمی در برخی از رشته‌ها، جز پنج تا دهمین کشور دنیا هستیم.

وی ادامه داد: اقتدار سیاسی و نظامی ایران اسلامی به حدی است که در برابر همه کشورها، در یک طرف میز مذاکره قرار داریم.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به اینکه امروزه نه در منطقه غرب آسیا بلکه در عرصه بینالملل دارای اقتدار هستیم، اظهار کرد: ایران اسلامی بعد از ۴۳ سال، جز محورهایی است که مشکل سوریه را برطرف کرده است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به راهبردهای مطرح شده در بیانیه گام دوم، ابراز کرد: سبک زندگی اسلامی، نرم افزار تمدن اسلامی است.

وی در ادامه با بیان اینکه گاهی بی عدالتی آن چنان در جامعه وجود دارد که انسان باید برای آن جان بدهد، خاطرنشان کرد: گاهی منکر جای معروف و گاهی معروفجای منکر قرار می‌گیرد.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه اگر در مجموعه‌ای انسان بخواهد تلاش ساختاری داشته باشد باید هزینه آن را هم بپردازیم، اظهار کرد: نظام اسلامی برای این است که عدالت را به معنای جامع کلمه دنبال کند و اگر فساد سیستمی وجود داشته باشد، باید ریشه‌کن شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) بیان کرد: انقلاب یعنی مبارزه با یک سیستم فساد و برای این موضوع باید تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه حضرت علی (ع) و امام حسین (ع) برای عدالت و مقابله با انحرافات به شهادت رسیدند، تاکید کرد: گاهی انحرافات به جایی می‌رسد که قرآن صامت و قرآن ناطق به بالای نیزه می‌رود.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه نگاه ماکیاولی بر خلاف عدل اسلامی و عدالت است و هیچ تردیدی در آن نیست، تصریح کرد: حاکمان اموی و عباسی نگاه ابزاری نسبت به دین داشته و دین را اسیر کرده بودند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی، فرصت طلایی برای ملت ایران است، تصریح کرد: امام خمینی (ره)، ملت ما را عزیز و از ذلت خارج کرد؛ امام (ره) فهم دقیق و عمیق از دین به ما داد.

وی با اشاره به اینکه دین، عدل، امانت‌داری و عشق به همه زیبایی‌ها است، افزود: اینکه گفته می‌شود جوانان با دین زاویه دارند حرفی اشتباه است و ما نتوانستیم دین را به خوبی معرفی کنیم.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه افرادی در جامعه کنونی برای معنویت و عدالت، جان خود را فدا کردند، اذعان کرد: پاک‌ترین انسان‌ها جان خود را برای تحقق عدالت فدا کردند؛ در عرصه مقاومت نیز حاج قاسم سلیمانی و بسیاری از شهدا با عشق در این راه به شهادت رسیدند.