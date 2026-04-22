به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی ظهر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه های استان گیلان که در دانشگاه فرهنگیان گیلان برگزار شد با تبیین ارکان اساسی دانشگاه اظهار کرد: هر دانشگاهی دارای سه رکن اصلی دانشجو، استاد و مدیریت است که در این میان، جایگاه اساتید که نقش محوری در دانشگاه دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به مأموریت دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: این دانشگاه بستری برای ایفای نقش در نظام تعلیم و تربیت جامعه است و بر اساس اسناد بالادستی، نسل عظیمی باید توسط معلمانی که از این دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند، تربیت شوند.

وی تأکید کرد: اساتید باید بتوانند دانشجویان خود را بر اساس شیوه تفکرمحوری، متفکر و فکور تربیت کنند و این امر عبادتی بسیار بزرگ محسوب می‌شود.

لزوم بازنگری وظایف در دوره پساجنگ

آیت‌الله رمضانی در ادامه با اشاره به شرایط دوره پساجنگ خاطرنشان کرد: در این دوره، همه ما از گوینده گرفته تا مسئولان قوای مقننه، مجریه و قضائیه، اساتید، معلمان، رؤسای دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، باید نسبت به وظایف خود بازنگری و بازتعریف داشته باشیم.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: ایجاد فضای علمی و امن در دانشگاه‌ها نیازمند مطالعه، تدوین سند و بازنگری در اسناد فرهنگی است. این اسناد باید متناسب با شرایط جدید و تحولات اخیر بازنویسی شوند.

ایران از حاشیه تاریخ خارج شد

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور تصریح کرد: دیدگاه رهبران انقلاب بر این بوده که ایران اسلامی باید به جایگاهی برسد که برای دستیابی به دانش‌های نوین، دیگران نیازمند مراجعه به ایران و یادگیری زبان فارسی باشند.

وی افزود: کشور از رتبه‌های پایین علمی به جایگاه‌های بالاتر ارتقا یافته و در برخی رشته‌ها جزو کشورهای برتر جهان قرار گرفته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب گفت: در این بیانیه، پیشرفت علمی به‌عنوان نخستین توصیه مطرح شده و پس از آن، موضوعاتی چون اخلاق و معنویت، عدالت، مبارزه با فساد و سبک زندگی اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است.

مراحل سه‌گانه انقلاب اسلامی

آیت‌الله رمضانی به تبیین مراحل انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: انقلاب اسلامی سه مرحله را پشت سر گذاشته است؛ مرحله نخست، شکل‌گیری انقلاب و مقابله با نظام فاسد پیشین بود. مرحله دوم، تثبیت نظام و گفتمان‌سازی بود که در این مرحله، مفاهیمی چون مردم‌سالاری دینی، وحدت امت اسلامی، تولید علم و مهندسی فرهنگی نهادینه شد.

وی مرحله سوم انقلاب را حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی دانست و گفت: این تمدن بر پایه علم، عقلانیت، معنویت، امنیت و عدالت شکل می‌گیرد و جمهوری اسلامی ایران در مسیر تحقق آن نقش مهمی ایفا می‌کند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در پایان با اشاره به جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی خاطرنشان کرد: ایران اسلامی امروز از حاشیه تاریخ خارج شده و به یک بازیگر مؤثر در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است و با تکیه بر علم، ایمان و رهبری، مسیر پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.