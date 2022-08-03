مدیرعامل منطقه آزاد «اینچه» بعد از تصویب اساس نامه مشخص می شود

علی محمد زنگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: منطقه آزاد اینچه برون حدود یک سال قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده و در بین مناطقی که همزمان تصویب شده اند، پیشرو بوده و شرایط خوبی دارد.

استاندار گلستان افزود: در سال گذشته، دبیر اجرایی این پروژه انتخاب شد که می‌تواند در پیشبرد اهداف و برنامه‌ها اثرگذار باشد.

زنگانه بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما در این حوزه تدوین «طرح جامع مطالعاتی منطقه آزاد اینچه برون» بوده که بودجه آن توسط دبیرخانه پروژه در مناطق آزاد تامین شده است.

وی ادامه داد: اقدام بعدی، تکمیل اساس نامه‌ای بود که در شورای عالی مناطق آزاد تصویب شده و هم اکنون برای تصویب در شورای نگهبان قرار دارد.

استاندار گلستان اضافه کرد: پس از تصویب این اساسنامه هیئت مدیره و مدیرعامل، انتخاب و به صورت رسمی به آنها ابلاغ می‌شود.

زنگانه با اشاره به استقرار دفتر منطقه آزاد اینچه برون در گرگان، گفت: راه اندازی این دفتر در یکی از بهترین نقاط شهر گرگان نشان از اهمیت این موضوع برای ما دارد.

طبق گفته وی منطقه آزاد اینچه برون در توسعه اقتصادی و توسعه روابط با کشورهای همسایه اثرگذار خواهد بود.