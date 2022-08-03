حضور نیروها در مناطق متأثر از سیل تا زمان بازگشت آرامش ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند به همراه جعفر حسین نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران و عطا دورانی مدیر هماهنگی و همکاریهای صلیب سرخ و هلال احمر در تهران از مناطق متأثر از سیل بازدید کردند.
در این بازدید کولیوند ضمن تقدیر از امدادگران جمعیت هلالاحمر گفت: امدادگران جمعیت هلالاحمر بلافاصله بعد از وقوع سیل در منطقه حاضر شدند و با کمک دیگر دستگاههای امدادی توانستند پایداری نسبی را به منطقه برگرداند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با تاکید بر حضور نیروهای جمعیت هلالاحمر در منطقه گفت: تا زمانی که آرامش و ثبات به مناطق متأثر از سیل بازگردد حضور نیرویهای جمعیت هلالاحمر در آن مناطق ادامه خواهد داشت.
در ادامه این بازدید جعفر حسین نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران تصریح کرد: حضور رئیس جمعیت هلالاحمر در منطقه باعث دلگرمی امدادگران است و همین دلگرمی باعث میشود تا جمعیت هلالاحمر در کمتر از ۴۸ ساعت بتواند راهها و شریانهای اصلی را باز کند.
عطا دورانی، مدیر هماهنگی و همکاریهای صلیب سرخ و هلال احمر در تهران گفت: با رایزنیهای انجام گرفته در تلاش هستیم تا برای سیلهای اخیر کمکهای بشردوستانه را جذب کنیم و در اختیار جمعیت هلالاحمر ایران قرار دهیم.
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