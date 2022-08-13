خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: «مهدی المشاط»، رئیس شورای عالی سیاسی یمن با حضور در مراسم فارغ التحصیلی گروه جدیدی از تیپهای حفاظتی ریاست جمهوری، تأیید کرد که ارتش یمن بار دیگر ثابت کرده است که یمن قبرستان متجاوزان است.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن با بیان اینکه عملکرد ارتش در سراسر صحنه عملیات با نیروهای متجاوز بار دیگر ثابت کرد که یمن قبرستان متجاوزان است، تاکید کرد: ما در موقعیتی هستیم که میتوانیم از کشور خود دفاع کنیم و این کار را نمیکنیم. تهدیدی برای هر کسی به جز کسانی که علیه کشور ما توطئه میکنند.نیروهای مسلح ما به دنبال کسانی هستند که به فکر بلعیدن کشور ما هستند و انشاالله پایان آنها را مینویسیم. توصیههای خود را به نیروهای متجاوز تکرار میکنیم و تاکید میکنیم که هزینه صلح بسیار کمتر از هزینه جنگ است.
«هانس گروندبرگ»، فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن اخیراً اعلام کرد که آتش بس یمن که از ماه آوریل (نیمه فروردین ماه) برقرار شده است، تا دوم اکتبر تمدید شد.
در همین راستا ورده سعد خبرنگار خبرگزاری مهر با علی الدروانی نویسنده و روزنامه نگار یمنی گفت و گوی مطبوعاتی انجام داد که متن این گفتگو به شرح زیر است:
** زمینههای تمدید آتش بس چیست؟ با وجود اعتراضات فراوان به آن و اتهامات متقابل به نقض آن، آیا احساس میکنید که این آتش بس به مردم یمن خدمت میکند؟
بر کسی پوشیده نیست که هدف از آتش بس، تأمین نیازهای بشردوستانه، کاهش محاصره، بازگشایی فرودگاه صنعا، رفع برخی محدودیتها برای واردات از طریق بندر حدیده به ویژه سوخت و گشودن درها به روی گزینههای راه حل سیاسی و تدریجی برای رسیدن به صلح دائمی و همه جانبه است و این موارد در آتش بس و تمدید آن در کنار هم قرار گرفتند؛ اما در جواب سوال شما، بله، نیاز بود که با توجه به اصل تدریجی در صلح، کمکهای بشر دوستانه، پروازهای فرودگاه صنعا، تعداد کشتیهای نفتی و عدم رهگیری محمولههای سوخت گسترش یابد.
البته عربستان سعودی اصرار داشت که این محدودیتها و کمکهای بشردوستانه را به حداقل برساند و این امر آتشبس را تهدید میکرد، بنابراین میانجیهای بینالمللی بهویژه کشور عمان وارد عمل شدند، تا شرایط آتش بس قبلی در زمان تمدید کنونی گنجانده شود، یمن تمدید آنها را پذیرفت و ما در انتظار حسن نیت عربستان سعودی و توانایی میانجیها برای استیفای حقوق مردم یمن در این دو ماه هستیم.
** به نظر شما این آتش بس که برای سومین بار تمدید میشود، جایگزینی برای توقف جنگ و رفع حصر است؟ آیا امیدوارید که آرام شدن اوضاع، شانس صلح را افزایش دهد یا این یک مرحله بین دو جنگ است؟
خیر، این آتش بس نمیتواند جایگزین باشد، هدف مورد نظر یمنیها همانطور که سید عبدالملک حفظه الله روی آن تاکید دارد، آزادسازی کل خاک یمن از دست مهاجمان و اشغالگران، و بازگرداندن حاکمیت کامل و پایان دادن به تجاوز و محاصره است، اما در صورت صدق نیات طرف مقابل، این آتش بس میتواند حتی به تدریج به آتش بس دائمی تبدیل شود.
همچنین برای دستیابی به صلحی که یمنیها سزاوار آن هستند، و مشتاقانه منتظر آنند باید میز مذاکره یمنی - یمنی باشد تا پس از بازسازی و جبران خسارات ناشی از جنگ و تجاوز، یک کشور قوی بسازند، و آن را توسعه دهند. البته اینها در حد امیدو آرزو هستند و واقعیت، متأسفانه، حداقل در افق قابل پیش بینی، چیزی جز آمادگی برای دور جدیدی از جنگ و تهاجم نیست. ائتلاف متجاوز باید بداند که یمنیها در آتش بس به خواب نرفتند و برای همه احتمالات آمادگی دارند و آنهایی که تصمیم به جنگ دارند، باید تبعات آن را تحمل بپذیرند.
** به نظر میرسد بحث در یمن همچنان بر سر وضعیت انسانی است… چه موانعی وجود دارد که طرفین را از حرکت به سمت حل اختلافات سیاسی و احیای نظام و نهادهای جامعه باز میدارد؟
یک مانع بزرگ وجود دارد و آن توهمات طرف متخاصم است که معتقد است وضعیت نامناسب بشردوستانه میتواند آنچه را که جنگ نظامی و محاصره و محدودیتهای اقتصادی نیاورده، بدست آورد و باعث تسلیم تدریجی یمنیها شود. بنابراین تجاوز همچنان از وضعیت انسان دوستانه سو استفاده میکند و آنها به دنبال صلح دائمی و راه حل سیاسی نهایی نیستند.
** رئیس جمهور آمریکا در مورد تمدید آتش بس با بیان اینکه کافی نیست، خواستار بازگشایی آزادانه و همه جانبه فرودگاه و بنادر شد!! تفسیر شما از این وضعیت چیست؟ آیا این به معنای تغییر موضع آمریکاست یا فقط یک گفتار تبلیغاتی تاکتیکی است؟
بایدن میخواهد با دستیابی به یکی از وعدههای انتخاباتی خود برای توقف جنگ یمن به دستاوردی دست یابد، در حالی که دولت آمریکا همچنان مواضع عربستان را اتخاذ میکند و این اظهارات فقط مصداق «عوام فریبی» است. آمریکا میخواهد از جرایمی انسانی و مشارکت خود در تجاوز و محاصره یمن فرار کند و اینکه آمریکا به عنوان کبوتر صلح و حامی بشردوستانه ظاهر میشود، مردم یمن را فریب نمیدهد. این تجاوز، همانطور که یمنیها از همان لحظات اولیه آن را توصیف کردند: «تجاوز آمریکایی-سعودی است و یکی از دلایل آن، همکاری آنها با سعودی در سطوح هماهنگی نظامی و اطلاعاتی است و آمریکا در تمام جنایاتی که در یمن علیه زنان و کودکان صورت گرفته و صنعا را به توصیف سازمانهای بین المللی به بزرگترین فاجعه انسانی در جهان تبدیل کرده، نقش پررنگی دارد.
** ارزیابی شما از موضع عربستان که میخواهد نشان دهد خارج از بحران یمن است چیست؟ آیا موفق شده است که بحران را به بحران یمنی- یمنی تبدیل کند؟
هر وقت ریاض خواست نقش میانجی را بازی کند، نتوانست…به چند دلیل اولاً: اوست که کشتار و گرسنگی را برای یمنیها به بار آورد و ثانیاً: مزدورانش بدون مشارکت مستقیم آن نمیتوانستند مسئولیت رویارویی با نیروهای ملی را بر عهده بگیرند و ریاض امروز همچنان در تلاش است تا برای ایفای نقش میانجی مزدوران خود را در میدان رها کند ولی دائماً در انجام این امر ناکام است. آنها همچنین در مواجهه با ارتش و کمیتههای مردمی یمن و حتی در مدیریت جبهه خود ناکام میمانند، و مکرراً مشاهده میکنیم که بین نیروهای خودشان نزاع بوجود میآید، چیزی که این روزها در شبوه و قبل از آن در عدن و ابین و حضرموت دیده بودیم.
در مورد تبدیل بحران به یمنی-یمنی، بدون دخالت عربستان، این خود یک پیروزی بزرگ برای صنعا خواهد بود، زیرا یمن همیشه میخواهد که اختلافات یمن بدون دخالت خارجی حل وفصل شود؛ اما ریاض نمیتواند یمن را تنها بگذارد و اینکه عربستان سعودی میخواهد نقشی پنهان ایفا کند و خود را از رویارویی مستقیم کنار بکشد، به معنای شکست کوبنده عربستان است و در این حالت درهم شکستن مزدوران آنها آسانتر خواهد بود.
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