ساعت ۱۲ امشب آخرین فرصت انتخاب رشته در کنکور ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان برای انتخاب رشته‌های تحصیلی لازم است به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه و دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و بخش پیوست‌ها شامل شرایط و مقررات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در هر یک از گروه‌های آزمایشی را مطالعه کنند.

با توجه به انتشار اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته در روز ۲۰ مردادماه، نیاز است داوطلبان برای انتخاب رشته این اصلاحات را مطالعه کنند و در صورت نیاز فرم خود را ویرایش کنند.

برای گروه‌های آزمایشی علوم تجربی، علوم انسانی، ریاضی و فنی دفترچه‌های جداگانه و برای گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی یک دفترچه مشترک و برای همه رشته‌های بدون آزمون در همه گروه‌های آزمایشی یک دفترچه مشترک منتشر شده است.

داوطلبان برای انتخاب رشته‌های با آزمون تا ساعت ۲۴ شنبه ۲۲ مرداد و برای انتخاب رشته‌های بدون آزمون تا ساعت ۲۴ یکشنبه ۲۳ مرداد فرصت دارند انتخاب رشته کنند.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به منظور پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، نوبت دوم «شبانه»، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای ۸ تا ۱۱ تیر برگزار شد.

تعداد داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۲۲۰ نفر بود که از این تعداد یک میلیون و ۱۷۶ هزار داوطلب واقعی در کنکور سراسری ۱۴۰۱ شرکت کرده بودند. از میان داوطلبان کنکور تعداد یک میلیون و ۳۰۸ هزار داوطلب در جلسه آزمون حاضر و ۱۲ درصد داوطلبان غایب بودند.

از تعداد یک میلیون و ۳۰۸ هزار داوطلب حاضر در آزمون تعداد یک میلیون و ۱۵۷ هزار نفر معادل ۸۹ درصد در دوره‌ها و رشته‌های با آزمون مجاز به انتخاب رشته شدند.

نتایج نهایی کنکور سراسری ۱۴۰۱ هفته آخر شهریورماه اعلام می‌شود و کارنامه تمامی داوطلبان در هفته اول مهرماه منتشر می‌شود.

ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری ۱۴۰۱ حدود ۵۰۳ هزار نفر است که ۱۶۷ هزار نفر از طریق رشته‌های با آزمون و ۳۳۶ هزار نفر از طریق رشته‌های صرفاً با سوابق تحصیلی پذیرفته می‌شوند.