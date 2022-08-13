ضرورت تسریع در تخصیص اعتبارات بازآفرینی شهری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حاتمی شامگاه جمعه در جلسه شورای مسکن شهرستان خداآفرین، طرح بازآفرینی بافت فرسوده شهری را فرصت مناسبی برای ساماندهی معابر عمومی و نوسازی بافتهای قدیمی دانست و افزود: سال گذشته هیچگونه اعتباری از محل بازآفرینی بافت فرسوده به شهرهای ششگانه؛ کلیبر، خمارلو، هوراند، آبشاحمد، گرمادوز و عاشقلو تخصیص نیافته است، برای تحقق اصل توسعه متوازن و جبران کمکاریهای گذشته، باید امسال اعتبارات کافی به این شهرها تخصیص یابد.
وی همچنین از طرح مجدد پرونده زمینهای شهر خمارلو در کمیسیون طرح تداخل سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد.
حاتمی همچنین گفت: بخشی از زمینهای سابق زراعی و با سابقه بهرهبرداری عرفی شهر خمارلو که سند مالکیت آنها بهنام ادارهکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی صادر شده بود، بهرغم سابقه رد این موضوع در کمیسیون قبلی، با پیگیریهای مستمر، دوباره این پرونده در کمیسیون طرح تداخل برای بررسی مجدد و خارج شدن از نقشه اراضی ملی مطرح خواهد شد.
نظر شما