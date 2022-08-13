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۲۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۰۷

ولی پور خبر داد؛

امدادرسانی هلال احمر به ۱۶ هزار هموطن/نجات جان ۸۰۹ نفر

امدادرسانی هلال احمر به ۱۶ هزار هموطن/نجات جان ۸۰۹ نفر

رئیس سازمان امدادونجات گفت: امدادگران هلال احمر در یک هفته گذشته جان ۸۰۹ هموطن را در حوادث مختلف نجات داده‌ و در مجموع به حدود ۱۶ هزار نفر امدادرسانی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی‌پور در تشریح خدمات امداد و نجات در حوادث یک هفته گذشته از تاریخ ۱۵ مردادماه تا صبح ۲۲ مرداد، اظهار کرد: در این مدت در مجموع ۸۸۴ مأموریت امدادی از سوی امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر پوشش داده شده و با تلاش شبانه‌روزی امدادگران به ۱۵ هزار و ۸۶۰ نفر امدادرسانی شده است.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی، امدادگران موفق شدند ۸۰۹ نفر را در حوادث جاده‌ای، سیل و آبگرفتگی و…، نجات داده و علاوه بر ارائه خدمات درمان سرپایی به ۲۳۶۳ نفر، ۵۴۸ نفر را نیز به مراکز درمانی منتقل کنند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گفت: در حوادث یک هفته گذشته ۱۲۲ مورد عملیات رهاسازی نیز انجام و ۱۸۲ مصدوم سوانح ترافیکی در این عملیات‌ها رهاسازی شدند.

کد مطلب 5561758

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