امدادرسانی هلال احمر به ۱۶ هزار هموطن/نجات جان ۸۰۹ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولیپور در تشریح خدمات امداد و نجات در حوادث یک هفته گذشته از تاریخ ۱۵ مردادماه تا صبح ۲۲ مرداد، اظهار کرد: در این مدت در مجموع ۸۸۴ مأموریت امدادی از سوی امدادگران و نجاتگران هلالاحمر پوشش داده شده و با تلاش شبانهروزی امدادگران به ۱۵ هزار و ۸۶۰ نفر امدادرسانی شده است.
وی ادامه داد: در این بازه زمانی، امدادگران موفق شدند ۸۰۹ نفر را در حوادث جادهای، سیل و آبگرفتگی و…، نجات داده و علاوه بر ارائه خدمات درمان سرپایی به ۲۳۶۳ نفر، ۵۴۸ نفر را نیز به مراکز درمانی منتقل کنند.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گفت: در حوادث یک هفته گذشته ۱۲۲ مورد عملیات رهاسازی نیز انجام و ۱۸۲ مصدوم سوانح ترافیکی در این عملیاتها رهاسازی شدند.
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