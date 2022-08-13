به گزارش خبرنگار مهر، بازار سهام در نخستین روز کاری هفته آخر مرداد ماه جاری شاهد سبزپوش شدن دسته جمعی نماگرهای منتخب خود همزمان با تشکیل صف خریدهای پایدار میلیونی در اغلب سهم‌های ریالی با پیشتازی بانکی‌ها و خودرویی‌ها و گروه فلزات اساسی در کنار حمل و نقلی‌ها بود.

در بازار امروز با وجود ورود ضعیف پول حقیقی‌ها به بازار سهام اما تاکتیک معامله گران حقوقی و رفتار بازارگردان ها در روند معاملات مثبت امروز به بهانه متعادل سازی روند معاملاتی که هنوز از لحاظ حجم و ارزش معاملات بسیار شکننده و ناپایدار است باعث شد بر تعداد فروشندگان سهام در رِنج مثبت معاملات امروز اندکی افزایش یابد. با این همه در پایان معاملات امروز همچنان صف خرید برخی سهم‌ها حفظ و حتی در برخی نمادها نیز به شکل گیری دوباره صف خریدهای پایدار انجامید.

در معاملات امروز "شستا" نیز با اقبال خریداران اغلب حقیقی روبرو بود و در دقایق پایانی معاملات امروز بورس تهران به صف خرید کمتر از ۳۴ میلیون سهمی نشست.

به نظر می‌رسد با توجه به تأیید تلویحی برخی مسئولان مبنی بر احتمال توافق احیای مذاکرات برجام و حذف تحریم‌های هسته‌ای از سوی غربی‌ها، بازار سهام در حالی برای جمع آوری سهم‌های ارزنده در گروه‌های صادراتی محور و همچنین سهم‌های به اصطلاح ریالی، انگیزه پیدا کرده که تداوم ریزش نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند همه تحلیل‌ها در این زمینه را تحت تأثیر خود در صورت‌های مالی شرکت‌ها قرار دهد.

به گزارش مهر، در پایان معاملات امروز شنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با افزایش ۱۸ هزار و ۶۳۵ واحدی به یک میلیون و ۴۶۷ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن اما با افزایش ۶.۲۸۲ واحدی عدد ۳۹۵ هزار و ۸۸۴ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول اما در حالی با ۱۹.۳۰۴ واحد افزایش روی رقم یک میلیون و ۱۰۶ هزار واحد ایستاد که شاخص بازار دوم با ۲۰.۶۱۸ واحد افزایش، به عدد ۲میلیون و ۸۵۵ هزار واحد رضایت داد.

در بورس تهران امروز ۶ میلیارد و ۵۶۹ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۳۱۳ هزار و ۷۰۳ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۴ هزار و ۸ میلیارد تومان را در برداشت.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۱۱۳ واحد افزایش به رقم ۱۹ هزار و ۲۶۴ واحد دست یافت. در این بازار، طی روز جاری ۳ میلیارد و ۹۶۱ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان معامله شد که ۹ هزار و ۳۶۴ میلیارد تومان از این مبلغ ناشی از عملیات بازار باز بانک مرکزی بود.

اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشد امروز شاخص کل بورس تهران به ترتیب نمادهای "فولاد" با ۳.۶۴۷ واحد، "شستا" با ۱.۸۶۲ واحد و "فملی" با ۱۲۷۰ واحد افزایش بودند در مقابل اما نمادهای معاملاتی "نوری" با ۳۱۲ واحد، "شپدیس" با ۲۷۱ واحد و "پارس" با ۲۶۴ واحد کاهش، بالاترین تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.