قتل محیط بان کرمانشاهی به ضرب ۳ گلوله/ضاربین تحت تعقیب پلیس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: محیط بان کرمانشاهی از چندی قبل به اتهام قتل زندانی و به اعدام محکوم شده بود که پس از پیگیری‌های فراوان قضائی دستور توقف حکم وی صادر و مقرر شده بود پرونده مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: بر همین اساس امروز و حوالی ساعت ۱۳ این محیط بان پس از خروج از جلسه اول رسیدگی مجدد به پرونده زمانی که از دادگاه کیفری خارج شد مورد اصابت سه گلوله کلاشینکف از سوی افراد ناشناس قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین در درگیری ایجاد شده میان افراد ناشناس با مأموران بدرقه نیز یکی از سربازان وظیفه زخمی شد که خوشبختانه حال وی مساعد است.

دلیری خاطر نشان کرد: تلاش مأموران برای دستگیری عاملان این حادثه و قتل محیط بان کرمانشاهی ادامه دارد.