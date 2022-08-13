تمجید تایوان از اقدامات بی ثبات کننده آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه تایوان امروز شنبه از ایالات متحده به دلیل آنچه انجام اقدامات مشخص برای حفظ امنیت و صلح در تنگه تایوان و منطقه توصیف شد، قدردانی صمیمانه کرد.

در حالیکه «کورت کمپبل» هماهنگ کننده هند و اقیانوسیه ایالات متحده، مدعی شده بود که چین به سفر «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، واکنش بیش از حدی نشان داده، واکنشی که به ادعای وی آغازگر چند روز بازی جنگی پکن در اطراف این جزیره شد، وزارت خارجه تایوان نیز همسو با این ادعاها امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارعاب بی‌دلیل نظامی و اقتصادی چین تنها موجب تقویت وحدت و انعطاف‌پذیری دموکراتیک در سطح جهانی شده است.

«وانگ یی» وزیر خارجه چین روز جمعه در واکنش به اقدامات تنش آفرین و بی ثبات کننده آمریکا در شرق آسیا، اعلام کرد که چین هوشیار است زیرا ایالات متحده احتمال دارد از بی ثباتی در پیرامون منطقه تایوان بهره گیرد و بحران را دراین منطقه را تشدید کند.