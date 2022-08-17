گرمای هوا چالش اصلی اربعین امسال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در یکصد و سیزدهمین مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با بیان اینکه اربعین امسال با سال‌های گذشته تمایز دارد، گفت: وقفه ایجاد شده در راهپیمایی اربعین منجر به شوق بسیار مردم برای حضور در اربعین شده است.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از زیرساخت‌ها از ببین رفته است و پشت مرزهای ما به ویژه در بازگشت موضوعات مختلف پیش بینی نشده اند کارها به خوبی جلو نرفته اند و پیشرفت‌ها خوب نبوده است.

توکلی زاده با بیان اینکه از دولت و شهرداری‌ها انتظارات ویژه ای وجود دارد اظهار کرد: در رابطه با مشکلاتی که فهرست شده اند هنوز باید کار کرد و آنچه فراهم شده با آنچه نیاز است تفاوت دارد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه برای تمامی مسیرهای اربعین باید برنامه‌ریزی کرد گفت: مسیر سامرا در راهپیمایی اربعین وجود ندارد اما برای آن نیز باید برنامه‌ریزی کرد زیرا ایرانیان برای زیارت ائمه اطهار به سامرا نیز می‌روند.

وی با اشاره به گرمای هوا بیان کرد: این موضوع چالش اصلی ما است و زائران به هیچ وجه این گرمای هوا را تجربه نکرده اند علاوه بر تأمین وسایل سرمایشی تأمین مواد غذایی سالم نیز در دستور کار است اما در تمامی مرزها و در داخل عراق این موارد کم است.

توکلی زاده ادامه داد: تقسیم کار ملی توسط وزارت کشور انجام شده است و در این جلسه نیز از شهرداران کلانشهرهای ایران می‌خواهیم تا پای کار بیایند و برای حل موضوعات تلاش کنند.