ادعای فرمانده سنتکام درباره ایجاد ثبات در غرب آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خلیج تایمز، فرمانده نیروهای تروریست آمریکا در غرب آسیا مدعی مقابله با تهدیدات جدید در این منطقه شد.

ژنرال «اریک کوریلا» فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا که این هفته در امارات به سر می برد، مدعی شد امارات و ایالات متحده برای مقابله با تهدیدات جدید منطقه ای از جمله استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین توسط برخی نیروها با هم همکاری می‌کنند.

فرماندهی سنتکام یادآور شد که در دیدار با مقامات اماراتی در خصوص فرصت های ارتقا همکاری نظامی میان نیروهای مسلح امارت و آمریکا رایزنی و گفتگو شده است.

ژنرال کوریلا در اظهارت خود با تاکید بر اهمیت مشارکت نظامی میان آمریکا و امارات مدعی شد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه غرب آسیا به ثبات در منطقه قاطعانه متعهد است.