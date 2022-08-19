گرمازدگی زائران تنها دغدغه وزارت بهداشت در پیاده روی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌اللهی اظهار داشت: اولین و مهم‌ترین توصیه ما به زائران برای پیشگیری از گرمازدگی، حرکت و راهپیمایی در ساعات شب است و این که ترجیحاً در ساعات گرم روز، استراحت لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به استقرار پایگاه‌های اورژانس در مسیر زائران اربعین حسینی، یادآور شد: پیش بینی‌ها و تمهیدات لازم برای پیشگیری از گرمازدگی از جمله استفاده از تونل سرما صورت گرفته و وزارت بهداشت آمادگی دارد تا به هلال احمر که مسئولیت ارائه خدمات درمانی در خارج از کشور را به عهده دارد، کمک کند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در سفر چندی به پیش به عراق و دیدار اخیر با استاندار کربلا، هماهنگی‌های لازم برای تأمین امکانات بهداشتی و درمانی مورد نیاز زائران اربعین حسینی (ع) انجام شد و دانشگاه علوم پزشکی و استانداری کرمانشاه نیز با حداکثر توان در خدمت زائران اربعین حسینی هستند.