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۲۸ مرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۰۰

وزیر بهداشت مطرح کرد؛

گرمازدگی زائران تنها دغدغه وزارت بهداشت در پیاده روی اربعین

گرمازدگی زائران تنها دغدغه وزارت بهداشت در پیاده روی اربعین

وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که تنها دغدغه ما گرمازدگی زائران در پیاده روی اربعین است، گفت: امکانات اورژانس و مراکز بهداشتی و درمانی برای خدمت رسانی به زائران آماده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌اللهی اظهار داشت: اولین و مهم‌ترین توصیه ما به زائران برای پیشگیری از گرمازدگی، حرکت و راهپیمایی در ساعات شب است و این که ترجیحاً در ساعات گرم روز، استراحت لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به استقرار پایگاه‌های اورژانس در مسیر زائران اربعین حسینی، یادآور شد: پیش بینی‌ها و تمهیدات لازم برای پیشگیری از گرمازدگی از جمله استفاده از تونل سرما صورت گرفته و وزارت بهداشت آمادگی دارد تا به هلال احمر که مسئولیت ارائه خدمات درمانی در خارج از کشور را به عهده دارد، کمک کند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در سفر چندی به پیش به عراق و دیدار اخیر با استاندار کربلا، هماهنگی‌های لازم برای تأمین امکانات بهداشتی و درمانی مورد نیاز زائران اربعین حسینی (ع) انجام شد و دانشگاه علوم پزشکی و استانداری کرمانشاه نیز با حداکثر توان در خدمت زائران اربعین حسینی هستند.

کد مطلب 5566866

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    نظرات

    • حمید IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
      5 7
      پاسخ
      اصلا به کرونا فکرنکنید
      • IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
        7 1
        شما دوتا ماسک رو هم بزن دستاتم هر ۵دیقه الکلی کن واکسنم پشت هم بکوب،بزار بقیه هم به کارشون برسن
    • IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
      13 1
      پاسخ
      اجرتون با امام حسین علیه‌السلام
    • عبدالله IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
      1 1
      پاسخ
      الحمدالله تمام مشکلات بهداشتی و درمانی ملت ایران حل شده است و وزیر بهداشت فقط یک دغدغه دارد که آنهم چند روز بیشتر نیست و الباقی مشکلات مملکت حل شده است
    • ناشناس IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
      4 1
      پاسخ
      سلام...شکر الله مادر و ابجیم من نائب الزیاره هستن ان شاءالله همه ای زائران آقا با سلامتی کامل به پا بوس آقا برگردن ان شاءالله
    • احسان IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
      6 0
      پاسخ
      صلی الله علیک یا اباعبدالله😭😭😭
    • ابی IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
      1 1
      پاسخ
      موکب از ۷صفر باز میشه من می‌خوام زود برم بیام
    • RO ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
      1 5
      پاسخ
      تو رو خدا... مدیونید اگر فکر زوار اربعین باشید.... خودتون رو اذیت نکنید.. ما که راضی نیستم اینقدر مسولین رو اذیت کنیم... خدایا ما رو ببخش که اینقدر مسؤلین رو اذیت میکنیم 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
      • م پ IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
        1 0
        شما فکر خودت باش کسیکه به شوق زیارت عازم سفر میشه تمام سختیهارو به جون می خره تمام این سختیها برای زیارت امام حسین چیزی نیست
    • زهرا IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
      1 0
      پاسخ
      لطفا دعا کنید ما هم بتونیم بریم...
      • IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
        0 0
        مرزهای ایران که از شرق وغرب بازه ویزا که نمیخواد غذای نذری وجای خواب هست یک کوله پشتی بردار برو سلام ماراهم به اقا برسون
    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
      0 0
      پاسخ
      با تانکر توی جاده سر زایران اب بپاشید

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