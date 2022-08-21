به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کاشفی عصر یکشنبه در دیدار اعضای شورای شهر با امام جمعه دشتی اظهار داشت: شاهد همراهی و همکاری بسیار خوب امام جمعه دشتی با مسئولان در این شهرستان هستیم.

وی همراهی و همدلی مسئولان در ارائه بهترین خدمات به مردم را مؤثر دانست و بیان کرد: در این راستا همه کارکنان شهرداری خورموج آماده ارائه خدمات گسترده به مردم هستند.

شهردار خورموج با اشاره به قرار گرفتن در ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام گفت: در راستای تجلیل از چهره‌های ماندگار شهر خورموج، شش تن از پیرغلامان حسینی به عنوان چهره‌های ماندگار حسینی مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

در پایان این دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر خورموج از حمایت‌های و راهنمایی‌های حجت‌الاسلام زاهد دوست در برنامه‌های فرهنگی شهر خورموج تقدیر کردند.