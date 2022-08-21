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۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ۲۲:۳۷

شهردار خورموج خبر داد؛

چهره‌های ماندگار حسینی در خورموج تجلیل می‌شوند

چهره‌های ماندگار حسینی در خورموج تجلیل می‌شوند

بوشهر- شهردار خورموج گفت: در راستای تجلیل از چهره‌های ماندگار شهر خورموج، شش تن از پیرغلامان حسینی به عنوان چهره‌های ماندگار حسینی مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کاشفی عصر یکشنبه در دیدار اعضای شورای شهر با امام جمعه دشتی اظهار داشت: شاهد همراهی و همکاری بسیار خوب امام جمعه دشتی با مسئولان در این شهرستان هستیم.

وی همراهی و همدلی مسئولان در ارائه بهترین خدمات به مردم را مؤثر دانست و بیان کرد: در این راستا همه کارکنان شهرداری خورموج آماده ارائه خدمات گسترده به مردم هستند.

شهردار خورموج با اشاره به قرار گرفتن در ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام گفت: در راستای تجلیل از چهره‌های ماندگار شهر خورموج، شش تن از پیرغلامان حسینی به عنوان چهره‌های ماندگار حسینی مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

در پایان این دیدار شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر خورموج از حمایت‌های و راهنمایی‌های حجت‌الاسلام زاهد دوست در برنامه‌های فرهنگی شهر خورموج تقدیر کردند.

کد مطلب 5569246

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