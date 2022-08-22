تعلل مدیران باعث حذف تیم بسکتبال سه در سه شیروان از لیگ برتر شد

جلال چشمه سیماب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رفتار مسئولان باعث شده انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت نداشته باشیم و تنها علت ادامه مسیر عشق به بسکتبال است.

رئیس هیأت بسکتبال شیروان ادامه داد: سعی داریم به جایگاه واقعی خود در کشور دست یابیم.

مربی تیم بسکتبال سه در سه شیروان در لیگ برتر ادامه داد: در صورت حل مشکلات مالی به جرأت می‌توان گفت توانایی کسب رتبه‌های برتر را داریم.

وی افزود: در صورت داشتن برنامه چند ساله و حامی مالی، پتانسیل درخشیدن در جوانان شیروانی و خراسان شمالی وجود دارد.

چشمه سیماب با تاکید بر اینکه مسئولان ارشد ورزشی در استان هیچ توجهی به مسابقات لیگ برتر بسکتبال سه در سه ندارند، گفت: این مدیر مربوطه توجه خود را به مسابقات المپیاد شهرستانی معطوف کرده است.

وی افزود: مسئول مربوط به ما گفت که تا پایان این مسابقات صبر کنید؛ اما این فرد نمی‌داند که امکان تعویق لیگ برتر کشوری وجود ندارد.

چشمه سیماب گفت: این اتفاقات باعث شد به راحتی سهمیه لیگ برتر را از دست بدهیم.