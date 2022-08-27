مسکن مهر دهدشت در حصار مشکلات زیرساختی است/ دپوی زباله در محل

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها_ حمیده تابش نژاد: طرح مسکن مهر دهدشت حدود ۱۵ سال پیش به منظور خانه‌دار شدن قشر ضعیف جامعه و افراد کم درآمدتر پایه‌ریزی شد.

روزی که برای احداث این طرح در شهر دهدشت آغاز به کار شد، امید به سر پناه را در خانوارها زنده کرد، ولی هنوز مشکلات خدماتی در این مسکن هویداست.

پروژه مسکن مهر ۱۵ ساله شد

این طرح بعد از گذشت سال‌ها از کلنگ زنی، در حصار مشکلات بر اثر بی‌توجهی مانده و اهداف و وعده‌های محقق نشده است.

از ابتدای اجرای این برنامه قرار بود با اهدای زمین ارزان قیمت و تسهیلات ویژه و کم بهره، شرایط برای ساخت و ساز مسکن مهر محیا شود، اما در اثر بی توجهی‌ها و سو مدیریت‌ها نه تنها گره‌ای از مشکلات قشر کم درآمد رفع نشد، بلکه انبوه مشکلات تبدیل به چالش روزمره زندگی آنها شده است.

به گفته مالکین، سایت مسکن مهر دهدشت شامل ۹۱۲ واحد است که بیش از ۸۰۰ واحد آن را با حداقل امکانات و انبوهی از نواقص تحویل مردم داده‌اند و بقیه واحدها برای اجرا هنوز اندر خم یک کوچه مانده‌اند.

خدمات رفاهی وجود ندارد

این واحدها اغلب بدون در نظر گرفتن نیازها و خدمات رفاهی، بهداشت، نبود فضای سبز و مشکلات زیرساختی بنا شده و موجبات نارضایتی ساکنان و متقاضیان را فراهم آورده بطوری که تمایلی به سکونت در آنها نیست.

حالا با گذشت بیش از ۱۵ سال از آغاز ساخت واحدهای مسکن مهر، مردمانی صبور چشم انتظار نگاه ویژه مسئولان و متولیان امر هستند تا شاید یکبار برای همیشه با همت و تلاشی جهادی نگرانی‌های ساکنانی را که به اجبار در واحدهای ناقص سکونت دارند و دغدغه متقاضیانی را که در انتظار تحویل گرفتن واحدهای مسکونی خود هستند، مورد توجه قرار دهند و پاسخگوی مدیریت و عملکرد خود باشند.

نبود پارک بازی برای کودکان، نبود بازارچه برای خرید، ایستگاه تاکسی برای تردد به مرکز شهر، نانوایی، بکار بردن مصالح ضعیف و بی کیفیت، اجرای تأسیسات ساختمانی بدون نظارت، استفاده از شیرالات ضعیف و درجه چندم، مشکل پله‌ها، درب‌های ساختمانی ضعیف، زباله‌های دپو شده در فضای سایت از عمده مشکلات واحدهای مسکونی ساکنان این سایت به شمار می‌رود.

یکی از ساکنان مسکن مهر در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از همان اوایل ساخت که اقدام به ثبت نام کرده‌ام هنوز واحد مسکونی خود را با این شرایط غیر قابل تحمل گرانی اجاره بهای مسکن تحویل نگرفته‌ام.

وی با بیان اینکه اغلب کسانی که در طرح مسکن مهر ثبت نام کردند قشر ضعیف و کم درآمد جامعه هستند و به امید اینکه صاحب خانه شوند ثبت نام کردند، افزود: ما چه گناهی کرده‌ایم که باید از مالک شدن در این سایت هم بی بهره باشیم و چشم انتظار شکستن قفل واحدهای خود باشیم.

دپوی زباله در سایت مسکن مهر دهدشت

علی کریمی یکی از ساکنین مسکن با اشاره به پیگیری و مطالبه گری های مداوم از شورای شهر نیز گفت: با وجود الحاق مسکن مهر به شهر شهرداری خدماتی به این سایت نمی‌دهد، زباله‌های دپو شده در ورودی سایت و روبروی واحدها نشان می‌دهد روزها از جمع‌آوری زباله خبری نبوده است.

امین بیرقدار نیز در ادامه گفت: آنتن دهی ضعیف، کم عرضی جاده دسترسی به مسکن مهر و وجود چاله های فراوان، نبود خط تاکسی که شرایط امنی برای بانوان وجود داشته باشد و با توجه به شروع سال تحصیلی تازه اول نگرانی‌های والدین برای دانش آموزان خود بوده که تمام این مسائل بخش کوچکی از مشکلات مسکن مهر است.

یکی دیگر از ساکنین که از مسئولین کاملاً ناامید شده بود، گفت: اصلاً امیدی به وعده‌های مسئولین ندارم و همین امسال بارها به فرمانداری و شهرداری مراجعه کردیم، شب و روز انتقاد می‌کنیم کسی درد ما را نمی فهمد و تنها راه این است که هم دسته جمعی به ادارات ذی ربط مراجعه کنیم و هم دردمان را رسانه‌ای کنیم و از امام جمعه مطالبه گر شهرمان بخواهیم که در کنار ما مشکلاتمان را فریاد بزنند تا به گوش رئیس جمهور دولت مردمی برسد، حتی اگر هفته‌ها به طول بیانجامد.

رفع مشکل فاضلاب مسکن مهر

در همین راستا فرماندار کهگیلویه در گفتگو با مهر بیان کرد: پیگیر مشکلات مسکن مهر از جمله رفع نواقص مسجد سایت هستیم.

سید عبدالعزیز موسوی یکی از دغدغه‌های مهم سایت مسکن مهر را سیستم فاضلاب عنوان کرد و افزود: طی جلسه‌ای با حضور دادستان و مسئولین ذی ربط، اداره کل راه و شهرسازی استان و آب و فاضلاب مقرر شد که فاضلاب سایت مسکن مهر ساماندهی شود.

وی تصریح کرد: علت تأخیر در تحویل تعدادی از واحدها تکمیل شده به متقاضیان و مدد جویان کمیته امداد به علت عدم پرداخت مطالبات پیمانکار توسط اداره راه و شهرسازی بود.

فرماندار کهگیلویه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر رفع نگرانی‌های ساکنین مسکن مهر در رابطه با جاده دسترسی، مشکل ایاب و ذهاب و پاکسازی معابر و جداول گفت: در تلاش هستیم تا جاده دسترسی به مسکن مهر و روستای برچ علیشیر طی تعریف پروژه‌ای تعریض و بهسازی شود.

طی تماس خبرنگار مهر، رئیس مسکن راه و شهرسازی کهگیلویه با بیان اینکه هیچ واحدی با نواقص تحویل داده نشده، اظهار داشت: مالکان بعد از مراجعه و رفع نقص، امضا و تأیید می‌کنند که واحد خود را بدون نقص تحویل گرفته‌اند.

روح اله همتیان پور افزود: کسانی که هنوز واحد خود را تحویل نگرفته‌اند، حتماً قسط بندی انجام نداده اند چرا که بعد از قسط بندی حدوداً ظرف یک هفته تا سه ماه، واحدها تکمیل و تحویل می‌شود.

نواقص برطرف می‌شود

همتیان از راه اندازی نانوایی در سایت مسکن مهر دهدشت خبر داد و تصریح کرد: نصب کمد دیواری، کابینت آشپزخانه و آبگرم کن در تعهدات پیمانکار نیست و بعهده خود مالکان است.

وی با اشاره به اینکه به جز چند واحد بقیه واحدها مشکل درب سرویس بهداشتی ندارند، گفت: نواقص این واحدها را هم به زودی برطرف می‌کنیم.

رئیس مسکن راه و شهرسازی کهگیلویه اضافه کرد: هر لوله فاضلابی که تا چند ماه بعد از تحویل مشکل داشت را نیز رفع نقص کردیم.

همتیان با انتقاد از برخی مالکین مسکن مهر گفت: مالکین انتظار دارند که تا چند سال بعد از تحویل گرفتن واحد خود اگر دچار مشکل شد، همچنان اداره رفع نماید.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر یک سال بعد از استفاده، فاضلاب دچار گرفتگی و یا قفلی خراب شد، توقع دارند که اداره تعمیر کند.

همتیان تاکید کرد: پارسال با تعیین پیمانکار تمام واحدهای تحویلی تا خرداد ماه امسال که ایزو گام واحدهایشان مشکل داشت را برطرف کردیم.

وی تصریح کرد: مجدداً از اول مهر با تعیین پیمانکار برای رفع نقص واحدهای تحویلی جدید اقدام خواهیم کرد.

شهردار دهدشت نیز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر دپوی زباله در محیط سایت مسکن مهر اظهار داشت: شهرداری طبق برنامه کل شهر و با تقسیم به روزهای زوج و فرد، زباله‌ها را جمع آوری می‌کند.

علیرضا نکویی زاده با بیان اینکه شهروندان باید طبق برنامه زمان بندی شهرداری زباله‌ها را به بیرون از منزل انتقال دهند افزود: شهروندان ساکن در مسکن مهر به علت آپارتمان نشینی روزانه زباله‌ها را به بیرون از منازل خود انتقال می‌دهند و متأسفانه با وجود استقرار سطل‌های زباله شبانه در محوطه سایت انباشته می‌کنند.

وی با اشاره به کمبود ماشین حمل زباله بیان داشت: قادر به تغییر زمان بندی و برنامه جدیدی برای حمل زباله‌های سایت مسکن مهر نیستیم.

نکویی زاده در پاسخ به مشکل نبود خط تاکسی و تردد شهروندان ساکن در این سایت به خبرنگار مهر گفت: برای حل این مشکل اقدام خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز و شروع بارندگی‌ها، انتظار می‌رود رفع نواقص سایت به شکل مطلوبی اجرایی شود.