خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-طیبه سادات سعادتی نیک: مسکن و برخورداری از سرپناه به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی، نقشی بنیادین در تأمین امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی افراد دارد که در این میان، دولت‌ها وظیفه‌ای حیاتی در سیاست‌گذاری، حمایت و تأمین زیرساخت‌های لازم برای دسترسی عادلانه شهروندان به مسکن دارند.

با توجه به چالش‌های اقتصادی، رشد جمعیت و افزایش مهاجرت‌های داخلی، اجرای طرح‌های حمایتی نظیر ساخت مسکن ملی، پرداخت تسهیلات بانکی با بهره پایین، واگذاری زمین‌های دولتی و حمایت از بخش خصوصی در تولید مسکن، از جمله اقدامات کلیدی دولت‌ها برای پاسخ‌گویی به این نیاز بنیادین است که این سیاست‌ها نه‌تنها به کاهش شکاف طبقاتی کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در جوامع هستند.

چند سالی است این طرح در کهگیلویه و بویراحمد به تبع آن در شهر دهدشت اجرا شده اما بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند یا روند پیشرفت آن با موانعی رو به رو است که نیازمند توجه ویژه و حمایت‌های مؤثرتر از سوی دولت است.

شهرستان کهگیلویه با جمعیتی بیش از ۱۲۰ هزار نفر بیشترین معضل در حوزه مسکن را دارد. فراهم نبودن زیرساخت‌ها، عدم توسعه شهری و قفل بودن کمربندی باعث شده ساخت و ساز در دهدشت روند مطلوبی نداشته باشد و همین امر، باعث افزایش سرسام‌آور اجاره خانه و یا مهاجرت مردم به حاشیه‌های شهر یاسوج شده است.

قیمت اجاره به گونه‌ای است که خانه به دوشان راهی جز پناه بردن به روستاهای اطراف مرکز استان ندارند و هر ساله مهاجرت در حال افزایش است.

جانمایی اشتباه مسکن ملی دهدشت

با هدف خانه‌دار شدن طبقه متوسط و ضعیف، طرح‌هایی از جمله مسکن ملی در این شهرستان شکل گرفت اما جانمایی اشتباه سایت‌های مسکن مهر در برج علیشیر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه از همان ابتدا سیل مشکلاتی را پیش روی ساکنان مسکن مهر باز کرد و با گذشت سال‌ها همچنان در تأمین زیرساخت‌های اولیه با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.

اجرای طرح ۱۰۱۰ واحدی مسکن ملی در دهدشت

در حالی که چالش‌های بی‌شمار سایت ۹۰۰ واحدی مسکن مهر همچنان به قوت خود باقی است؛ طرح دیگری به نام مسکن ملی در قالب سایت ۱۰۱۰ واحدی در مجاورت منطقه مسکن مهر به مرحله اجرا درآمد که با وجود تکمیل تعدادی از واحدها و ساکن شدن در آنها از امکانات لازم محروم است.

رها شدن فاضلاب در مسکن ملی

اجرا نشدن فاضلاب معضل اساسی مسکن ملی است و زمینه‌ساز مشکلاتی از قبیل خاکی بودن کوچه‌ها، روان بودن فاضلاب در جلوی منازل و تهدید سلامت مردم شده است و روزی نیست که اهالی این سایت از وضعیت موجود گلایه نداشته باشند.

«وضعیت کوچه و فاضلابی که در آن سرازیر است گویای وضعیت اسفبار زندگی ما است ببینید، در گرمای تابستان ما چه می‌کشیم نوه‌هایم نمی‌توانند بازی کنند نگران سلامتی‌شان هستیم» این‌ها حرف‌های مادری ۶۵ ساله است که ۲ سالی می‌شود با پسرش در یکی از واحدهای مسکن ملی ساکن شدند.

مسئولان وعده دادند اما وضعیت تغییری نکرده است

یکی دیگر از ساکنان واحدهای مسکن ملی که در کوی فرهنگیان این سایت سکونت دارد، به خبرنگار مهر می‌گوید «بارها مسئولین آمدند دیدند، وعده دادند و رفتند، اما وضع همین است که مشاهده می‌کنید.»

کوچه‌های مسکن ملی دهدشت تعیین تکلیف نشده

«ما اینجا امنیت نداریم به خاطر اینکه کوچه هنوز تعیین تکلیف نشده و جدول‌گذاری نیست اجازه نداریم برای حیاط خانه درب بگذاریم خانه بدون در هزار دردسر دارد»، این درد و دل یکی از زنان سرپرست خانوار است که با امید خانه‌دار شدن، سال‌ها انتظار کشیده، اما حالا با واقعیتی تلخ روبه‌رو شده است.

نبود زیرساخت‌های اولیه مثل فاضلاب، آسفالت، روشنایی، و حتی خدمات عمومی سکونت در مسکن ملی را دشوار کرده است.

در بسیاری از بلوک‌های تحویل‌شده، چاه‌های فاضلاب به‌صورت موقت و غیراستاندارد اجرا شده‌اند که با بارندگی‌های فصلی، خطر آلودگی محیطی و بیماری را افزایش می‌دهند. کوچه‌ها هنوز خاکی‌اند و عبور و مرور برای سالمندان و کودکان دشوار شده است؛ در فصل گرما گرد و خاک و در زمستان گل و لای اجازه تردد به اهالی نمی‌دهد.

خانه‌هایی که ساخته شده‌اند، اما هنوز قابل زندگی نیستند. مردم چشم‌انتظارند تا وعده‌های مسئولان درباره تکمیل زیرساخت‌ها، از روی کاغذ به کف کوچه‌ها برسد.

واکنش دادستان کهگیلویه به روند کند اجرای طرح‌های مسکن

سعید کریمی‌زاد، در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن شامل طرح جوانی جمعیت، نهضت ملی مسکن و مسکن مهر، بر ضرورت رفع موانع حقوقی و حل اختلافات مربوط به اراضی تأکید کرد.

وی تصریح کرد: به جز سایت ۱۳۰ هکتاری که اخیراً توسط راه و شهرسازی در دست مطالعه و اقدام قرار گرفته، معارض خاصی در سایر پروژه‌ها وجود ندارد.

دادستان کهگیلویه در ادامه با اشاره به مزایای استفاده از اراضی روستایی برای پروژه‌های مسکن، اظهار کرد: هرچند توسعه این اراضی نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اولیه مانند آب، برق و گاز است، اما این اقدام در بلندمدت می‌تواند نیازهای آینده شهرستان به زمین‌های دولتی را مرتفع سازد.

کریمی زاد با اشاره به وضعیت فاضلاب پروژه‌های مسکن، تأکید کرد: دادستانی به صورت کامل از تمامی اقدامات فنی و حقوقی مربوط به واگذاری انشعابات و اتصالات فاضلاب حمایت خواهد کرد و هیچ مانعی در این مسیر وجود نخواهد داشت.

اعلام گزارش‌هایی مبنی بر رعایت نشدن اصول مهندسی در ساخت و سازها

وی با ابراز نگرانی از گزارش‌های متعدد شهروندان و مهندسان ناظر مبنی بر تخلفات ساختمانی در پروژه مسکن ملی طرح ۸۴۸ واحدی، گفته بود که گزارش‌های متعددی مبنی بر اینکه در ساخت این پروژه‌ها، اصول مهندسی و مقررات سازه‌ای رعایت نمی‌شود، رسیده است.

دادستان کهگیلویه با اشاره به نگرانی‌های موجود در مورد ایمنی و استحکام این ساختمان‌های یکی از سایت‌های مسکن تصریح کرد: اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشد، در برابر مردم مسئول هستیم؛ استفاده از مصالح غیراستاندارد و عدم رعایت اصول سازه‌ای می‌تواند منجر به بروز فاجعه در هنگام وقوع زلزله شود.

وی با اشاره به چالش‌های خدمات‌رسانی در اراضی تازه‌الحاق‌شده به محدوده شهری، به‌ویژه در طرح بسیجیان و شهرک ولایت، از معاون عمرانی استانداری استان خواست تا مشکلات آب و فاضلاب مناطق الحاقی را پیگیری کند.

کریمی زاد تأکید کرد: حل مشکلات زیرساختی این مناطق به‌ویژه در بخش آب و فاضلاب، نیازمند توجه و پیگیری ویژه مسئولان مربوطه است.

برنامه ریزی برای تکمیل سایت مسکن ملی در دهدشت

فرماندار کهگیلویه در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه طرح‌های خوبی برای خانه‌دار کردن در دهدشت کلید خورده است، گفت: برنامه‌ریزی برای تکمیل این سایت‌ها در حال انجام است.

سید ایرج کاظمی‌جو اظهار کرد: طی بازدیدهای میدانی مشکلات مسکن ملی رصد و از مدیران دستگاه‌های متولی خواستیم پیگیری لازم را به عمل آورند.

وی مشکلات را شامل سامان‌دهی معابر، جدول‌کشی و بهسازی معابر اصلی ورودی و خروجی عنوان کرد و ادامه داد: با نزدیک شدن به فصل سرما و بارش‌ها، مشکلاتی در تردد این منطقه پیش‌بینی می‌شود که امیدواریم این مسائل بزودی رفع شوند.