عدم غربالگری دانش آموزان جفا به نسل آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد اجرایی نذر تخصص برگزار شد و جهت اجرایی شدن غربالگری دانش آموزان پیشوای ورامین و آموزش و پرورش منطقه ۲۱ تهران به صورت آزمایشی همزمان با آغاز سال تحصیلی برنامه ریزی‌های لازم به عمل آمد.

در ابتدای این نشست، حبیب الله بوربور رئیس مجمع خیرین کشور ضمن عرض تبریک روز پزشک به جامعه پزشکی، در سخنانی با تشکر از حاضرین در نشست، گفت: خوشحالم نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مجمع خیرین، گروه‌های جهادی، نظام پزشکی تهران بزرگ و شهرداری تهران این چنین پای کار آمده‌اند و امیدوارم وزارت آموزش و پرورش با توجه به تفاهم نامه فی‌مابین مجمع خیرین کشور با وزیر حضور فعالانه تری داشته باشند.

وی با اشاره به ملی بودن طرح غربالگری ۱۵ میلیون دانش‌آموز در سطح کشور، سنجش و شناسایی بیماران صعب العلاج را راهی مناسب برای کاهش هزینه‌های درمانی بعدی بر کشور دانست و افزود: همیشه پیشگیری بر درمان ارجحیت دارد و باید با اهتمام ویژه این طرح را به سر منزل مقصود برسانیم تا فردا، جوانانی سالم و قوی سکان مدیریت کشور را به دست بگیرند.

رئیس مجمع خیرین کشور با اشاره به اینکه عدم شناسایی و غربالگری دانش آموزان در این مرحله جفا به نسل آینده است، گفت: اگر سریع غربالگری ۱۵ میلیون دانش‌آموز را مدیریت نکنیم در آینده به جای اینکه جوانان تندرست مراقب والدینشان باشند خودشان محتاج مراقبت دیگران خواهند بود.

در ادامه افراد حاضر در جلسه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده و برنامه‌های پیش رو را ارائه و در خصوص آنها بحث و تبادل نظر به عمل آمد.