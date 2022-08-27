۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه کرونا در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی، در گفتگوی تلویزیونی گفت: بیماران بستری کرونا از پوشش ۹۰ درصدی هزینه‌ها برخوردارند و برای بیماران سرپایی نیز این پوشش ۷۰ درصد بوده است.

وی با اعلام اینکه کرونا تاکنون ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه به نظام سلامت کشور تحمیل کرده است، افزود: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، ۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این هزینه‌ها از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده که تاکنون بخش قابل توجهی از این اعتبار پرداخت شده است.

کریمی با اشاره به اینکه هزینه بیمار سرپایی کرونا به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است، گفت: به این هزینه‌ها، باید خرید واکسن، انجام واکسیناسیون، تهیه دارو و…، را نیز اضافه کرد.