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۵ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۲۵

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد؛

۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه کرونا در ایران

۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه کرونا در ایران

معاون درمان وزارت بهداشت، هزینه های تحمیلی ناشی از بیماری کرونا در کشورمان را ۴۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی، در گفتگوی تلویزیونی گفت: بیماران بستری کرونا از پوشش ۹۰ درصدی هزینه‌ها برخوردارند و برای بیماران سرپایی نیز این پوشش ۷۰ درصد بوده است.

وی با اعلام اینکه کرونا تاکنون ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه به نظام سلامت کشور تحمیل کرده است، افزود: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، ۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این هزینه‌ها از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده که تاکنون بخش قابل توجهی از این اعتبار پرداخت شده است.

کریمی با اشاره به اینکه هزینه بیمار سرپایی کرونا به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است، گفت: به این هزینه‌ها، باید خرید واکسن، انجام واکسیناسیون، تهیه دارو و…، را نیز اضافه کرد.

کد مطلب 5574317
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
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      پاسخ
      اقای معاون درمان پس چرا ماسک در بیرون خانه اجباری نیست؟چرا مرزهاتون بازه؟چرا هرروز همایش وتظاهرات وتجمع میلیونی وتشییع جنازه ها بدون ماسک وپروتکل است کار وزارت بهداشت شده امار پراکنی.وظیفه شما قانون گذاری شدید وبرخورد با متخلف است مدارس بدون واکسن پارسال باز شد وزارت بهداشت مخالفت نکرد

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