به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین سوگواره ملی و چهارمین پویش تولید محتوای دیجیتال مهر محرم به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان و با همکاری مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب بخش عکس و فیلم کوتاه دومین سوگواره بین المللی «ملت امام حسین علیهالسلام» برگزار میشود.
به گزارش مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی «هنر جهاد تبیین و غیرت دینی، هیئات خانگی و تربیت حسینی و مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی» موضوعات و محورهای اصلی این سوگواره هستند. همچنین راهپیمایی اربعین حسینی و جلوههای هنری این رویداد عظیم دنیای اسلام از دیگر موضوعات سوگواره مهر محرم میباشد.
پویش تولید محتوای دیجیتال مهر محرم در قالبهای فیلم کوتاه سه دقیقهای شامل مستند کوتاه، داستانی کوتاه، انیمیشن، موشن گرافیک و نماهنگ و عکس شامل تک عکس حرفهای و مجموعه عکس در ۲ بخش حرفهای و عمومی برگزار میشود.
علاقمندان میتوانند جهت شرکت در بخش حرفهای به سایت www.soogvareh.com و برای بخش پویش عمومی با درج هشتگهای ملت_امام_حسین علیهالسلام و انا_من_حسین و من_حسینی_ام اقدام نمایند.
۵ مهرماه ۱۴۰۱ آخرین مهلت ارسال آثار به پانزدهمین سوگواره ملی و چهارمین پویش تولید محتوای دیجیتال مهر محرم است.
در قالب سوگواره بینالمللی ملت امام حسین (ع):
چهارمین پویش تولید محتوای دیجیتال مهر محرم برگزار می شود
پانزدهمین سوگواره ملی و چهارمین پویش تولید محتوای دیجیتال مهر محرم در قالب سوگواره بینالمللی ملت امام حسین (ع) برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین سوگواره ملی و چهارمین پویش تولید محتوای دیجیتال مهر محرم به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان و با همکاری مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب بخش عکس و فیلم کوتاه دومین سوگواره بین المللی «ملت امام حسین علیهالسلام» برگزار میشود.
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