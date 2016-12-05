۲۰ آذرماه آخرین مهلت ارسال آثار به نهمین سوگواره مهر محرم سمنان

میثم قدس پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه سوگواره مهر محرم در سه سطح استانی، ملی و بین المللی مانند ادوار گذشته برگزار می شود، ابراز داشت: در بخش استانی، این سوگواره در بخش های زندگی امام حسین (ع)، رفتار و منش یاران امام حسین (ع)، محرم (نگاه آزادانه به محرم) کرامات امام حسین (ع)، اندیشه و فرهنگ حسینی، آئین های حسینی و عزاداری محرم، مبارزه با خرافه پرستی و تحریفات واقعه عاشورا و محرم، گفتار و مناظرات امام حسین (ع)، زیارت امام حسین (ع) و عاشورا، نماز ظهر عاشورا، خادمان امام حسین (ع)، بهره گیری از تعالیم امام حسین (ع) برای چگونه زیستن، بصیرت و آگاهی در شناخت درستی و نادرستی بر پایه مبانی فکری امام حسین (ع)، نمادها و اشارت های عاشورایی و حسینی و موضوعات و نکات پنهان مانده و یا کمتر پرداخته شده در زندگی امام حسین (ع) و محرم برگزار می شود.

وی افزود: در بخش ملی موضوعات این سوگواره داستانی کوتاه، مستند، نماهنگ، پویانمایی، تجربه (تولید اثر با دوربین تلفن همراه یا دوربین خانگی) است و در بخش بین المللی عکاسان در بخش های داستانی کوتاه، مستند، پویانمایی، تجربه (تولید اثر با دوربین تلفن همراه یا دوربین خانگی) با هم به رقابت می پردارند.

دبیر برگزاری سوگواره مهر محرم استان سمنان همچنین ارسال آثار برای عموم را آزاد ذکر کرد و گفت: همچنین امکان بارگذاری تا حجم ۲۰ مگابایت برای هر فیلم در سایت سوگواره فراهم شده و هر یک از این فیلم ها باید برای بازبینی به صورت مستقل، پس از ثبت اثر در سامانه (تکمیل اطلاعات فردی و فیلم) ضمن درج کد رهگیری، مشخصات فیلم، کارگردان و زمان فیلم به طور کامل بر روی دی وی دی (به انضمام سه قطعه عکس از صحنه فیلم و یک قطعه عکس کارگردان روی لوح فشرده) ارسال شوند.

قدس پور درباره اهداف برگزاری این سوگواره هم توضیح داد: رشد و اعتلای فرهنگ عاشورایی در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت های بالقوه مشتاقان و علاقمندان فرهنگ و هنر عاشورایی، همگرایی و هم افزایی ملی و بین المللی در حوزه تولید و نشر محتوای فرهنگی عاشورایی به ویژه در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، تحکیم پیوند بین دین، هنر و رسانه و گسترش و ترویج فرهنگ نورانی نماز بویژه نماز پرصلابت ظهر عاشورا، آشنایی عموم مردم ایران اسلامی و کشورهای جهان با آداب و آئین های عزاداری در ماه محرم، احیاء آداب و رسوم سنتی که ریشه در دین مبین اسلام و فرهنگ ایرانی دارد و فرهنگ سازی استفاده بهینه از ابزار رسانه های دیجیتال با تشویق به تولید محتوای پاک و اصیل است.

وی افزود: تک عکس حرفه ای، مجموعه عکس و تجربه (عکاسی با دوربین تلفن همراه) بخش های این سوگواره هستند.